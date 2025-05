Bella Ramsey sarà la Giovanna d'Arco di Baz Luhrmann?

La star di The Last of Us e Il trono di spade potrebbe essere la protagonista della nuova versione dell'eroina nazionale francese.

Risale all'anno scorso la notizia che il nuovo film diretto da Baz Luhrmann s'intitolerà Jehanne d'Arc, il nome originale dell'eroina francese Giovanna d'Arco.

Secondo le ultime indiscrezioni, a Bella Ramsey sarebbe stato offerto il ruolo principale di Giovanna d'Arco e l'attrice di The Last of Us avrebbe mostrato interesse per il ruolo.

La nuova versione di Giovanna d'Arco al cinema firmata Baz Luhrmann

Il film del regista viene descritto come una 'storia epica' sull'eroina francese, convinta che Dio le avesse affidato l'incarico di mettersi alla guida di un esercito e salvare il proprio Paese nel corso della Guerra dei Cent'Anni.

Primo piano di Bella Ramsey in The Last of Us

Al momento, non sono state fornite informazioni sulla data d'inizio delle riprese ma dopo i sopralluoghi effettuati da Luhrmann è probabile che il primo ciak arrivi molto presto.

Giovanna d'Arco raccontata al cinema

La storia del famoso personaggio transalpino è stata raccontata diverse volte sul grande schermo, anche se La passione di Giovanna d'Arco di Carl Theodore Dreyer, con Maria Falconetti protagonista, è considerata la trasposizione più riuscita.

Il personaggio è stato raccontato al cinema anche da Roberto Rossellini, Victor Fleming, Luc Besson e Bruno Dumont. Baz Luhrmann torna al cinema dopo la regia di Elvis, candidato agli Oscar nel 2022.

La filmografia del regista australiano include anche film come Il grande Gatsby, Moulin Rouge!, Romeo + Giulietta e Ballroom - Gara di ballo. Nel 2023 ha deciso di pubblicare una versione Director's Cut di Australia, film del 2008, trasformandolo in una miniserie composta da sei episodi intitolata Faraway Downs e disponibile in streaming.

Baz Luhrmann sul set di Australia

Baz Luhrmann ha diretto pochi lungometraggi in carriera ma ha ottenuto molti riconoscimenti e nomination, come due candidature agli Oscar al miglior film per Moulin Rouge! nel 2002 ed Elvis nel 2023.