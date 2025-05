Ginny & Georgia: il trailer della Stagione 3 svela il plot e la data d'uscita su Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer della terza stagione di Ginny & Georgia, che vede l'impulsiva madre e sua figlia prepararsi per il processo penale che le vede direttamente coinvolte.

Il plot della nuova stagione recita: "Georgia (Brianne Howey) è stata appena arrestata per omicidio durante il suo matrimonio - rovinando il suo finale da favola e mettendo i riflettori sui Miller come mai prima d'ora. Ginny (Antonia Gentry) e Georgia sono sempre state contro il mondo, ma il mondo non è mai venuto a chiedere il conto in questo modo. Ora, Ginny deve capire da che parte stare quando si arriva al dunque: è qualcosa che Ginny vuole davvero fare, loro due contro il mondo?".

Nel filmato, sentiamo Georgia perorare la sua causa, ma non assolvere completamente se stessa dall'aver avvelenato i suoi due ex mariti: "Non sono una persona cattiva. Ma se ti trovi faccia a faccia con il male, diventi un po' cattivo anche tu".

Ginny & Georgia, la data d'uscita e il rinnovo già confermato

Ginny & Georgia: Brianne Howey e Antonia Gentry in una scena della serie Netflix

Tra gli altri protagonisti della serie figurano Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Katie Douglas, Chelsea Clark e Nathan Mitchell.

Ginny & Georgia: Abby e la protagonista in una foto della seconda stagione

La terza stagione è diretta da April Mullen, Jasmin Mozaffari, Liz Allen, Sharon Lewis e Darnell Martin. Il debutto dei nuovi episodi su Netflix è fissato per il 5 giugno prossimo.

La serie ragià ottenuto il rinnovo per la Stagione 4, con lo showrunner Nathan Mitchell che ha anticipato già qualcosa un po' di tempo fa: "Ci prenderemo del tempo [dopo la terza stagione]". Mitchell interpreta anche Black Noir in The Boys di Prime Video. "Fortunatamente, credo che le riprese di The Boys inizieranno presto, ma avremo concluso la Stagione 3 di Ginny & Georgia quando inizieremo la Stagione 5 di The Boys. Poi ci prenderemo un po' di tempo e l'anno prossimo ci metteremo al lavoro".