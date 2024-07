Ginny & Georgia, finalmente i primi aggiornamenti sulle Stagioni 3 e 4 in arrivo su Netflix

Per due stagioni, Ginny & Georgia ha dominato le classifiche di Netflix e conquistato il pubblico di abbonati, tanto che la dramedy è già stata rinnovata per altre due stagioni all'inizio del 2023 e finalmente abbiamo qualche dettaglio su come verranno realizzati i nuovi episodi.

In una recente intervista concessa a ScreenRant, Nathan Mitchell, sceneggiatore di Ginny & Georgia, ha detto che la terza stagione della serie è "pazzesca" ma che forse dovremo aspettare ancora un po' prima che lo show dia il via alla produzione della quarta stagione.

"Vorrei potervelo dire, ma non so cosa mi è permesso dire", ha rivelato Mitchell. "Quello che posso dire è che la terza stagione sarà pazzesca! Sarà fantastica ma non posso spifferare nulla. Rimarrete scioccati dalle sorprese che ci saranno. È una grande stagione quella che G&G ha in serbo per tutti, e non vedo l'ora che tutti la vedano".

Parlando della Stagione 4: "Ci prenderemo del tempo [dopo la terza stagione]", ha aggiunto Mitchell, che interpreta anche Black Noir in The Boys di Prime Video. "Fortunatamente, credo che le riprese di The Boys inizieranno presto, ma avremo concluso la Stagione 3 di Ginny & Georgia quando inizieremo la Stagione 5 di The Boys. Poi ci prenderemo un po' di tempo e l'anno prossimo ci metteremo al lavoro".

Ginny & Georgia: Brianne Howey e Antonia Gentry in una scena della serie Netflix

Di cosa parla Ginny & Georgia?

La serie segue Ginny Miller, una quindicenne più matura della madre trentenne, Georgia, nell'immaginaria cittadina del New England di Wellsbury, dove Georgia decide di stabilirsi con la figlia e il figlio Austin per dare loro una vita migliore di quella che ha avuto lei.

La serie è interpretata da Brianne Howey, Antonio Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Katie Douglas e Chelsea Clark.

Taylor Swift e le critiche a Netflix e a Ginny & Georgia: "Baste degradare le donne!"

Ricordiamo anche la Stagione 5 di The Boys sarà l'ultima per lo show di Prime Video. Attualmente, è in programmazione la quarta stagione, che si concluderà con l'episodio della prossima settimana.