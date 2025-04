Ginny & Georgia 3: il teaser mostra le protagoniste alle prese con problemi personali e legali

Il 5 giugno arriverà sugli schermi di Netflix la serie Ginny & Georgia, arrivata alla stagione 3 e il teaser ufficiale regala qualche anticipazione.

Il video si apre con la giovane Virginia, interpretata da Antonia Gentry, che si chiede cosa accade quando tutto va in mille pezzi.

Le anticipazioni contenute nel teaser

Nel video promozionale dei nuovi episodi di Ginny & Georgia si vede inoltre la protagonista interpretata da Brianne Howey dopo essere stata portata via dalla polizia e alle prese con un processo. Georgia, in un'altra scena in anteprima, chiede a qualcuno se non vuole sapere se ha veramente fatto quello di cui è accusata.

Nel teaser appaiono anche il padre di Ginny, Zion (Nathan Mitchell), Austin (Diesel La Torraca), Paul Randolph (Scott Porter), Joe (Raymond Ablack), e Gil (Aaron Ashmore).

La giovane interpretata da Antonia Gentry, inoltre, sembra avvicinarsi molto a Marcus (Felix Mallard) e al ballo della scuola con le sue amiche Max (Sara Waisglass), Abby (Katie Douglas), e Norah (Chelsea Clark).

Ginny, al termine del teaser, sostiene di non essere una cattiva persona e tutto dipende dalla percezione.

Cosa racconta la serie Netflix

La serie segue Ginny Miller, una quindicenne più matura della madre trentenne, Georgia, nell'immaginaria cittadina del New England di Wellsbury, dove Georgia decide di stabilirsi con la figlia e il figlio Austin per dare loro una vita migliore di quella che ha avuto lei.

Il progetto targato Netflix è interpretato da Brianne Howey, Antonio Gentry, Diesel La Torraca, Jennifer Robertson, Felix Mallard, Sara Waisglass, Scott Porter, Raymond Ablack, Katie Douglas e Chelsea Clark.