Gigi Proietti e Vittorio Gassman: la foto condivisa da Alessandro Gassmann fa morire da ridere

Alessandro Gassmann ha recentemente scelto Twitter, social sul quale è molto attivo, per condividere una foto in cui figurano suo padre, Vittorio Gassman, e Gigi Proietti. Lo scatto fa morire dal ridere: i due giganti del cinema italiano appaiono felici ed in preda all'ilarità ai lati della foto mentre al centro possiamo osservare un giovanissimo Alessandro.

Gassmann ha anche aggiunto una didascalia e, attraverso una domanda ai fan, ha svelato un retroscena relativo al momento catturato dallo scatto: "A parte la mia espressione, ma vi rendete conto di quanto si poteva ridere con Gigi Proietti e Vittorio Gassman? Buona serata terrestri."

Alcuni utenti di Twitter hanno commentato la foto scrivendo: "'Chissà che bei ricordi Alessandro che hai. Questa foto fa trasparire proprio l' Amicizia (con la.A maiuscola) risate di gusto e vere. Gassman e Proietti due miti, indimenticabili', 'Ciao, grazie per la condivisione, incidentalmente oggi ricorre l'anniversario dell'ultimo saluto al mio papà... un uomo sorridente, l'atmosfera catturata in questa foto me lo ha fatto ricordare vivo e allegro come spesso era! Un abbraccio.'"

Dopo la scomparsa di Proietti, lo scorso novembre, Gassmann ha deciso di onorarlo pubblicamente dichiarando: "Non poteva esserci risveglio peggiore. Oggi, nel giorno del suo 80mo compleanno, ci ha lasciato per sempre Gigi Proietti. Ho amato tantissimo il talento ma anche l'umanità di quest'uomo con cui ho avuto la grande gioia di lavorare. Sento un vuoto enorme, lui era l'ultimo dei grandissimi. Addio Gigi. Ci mancherai tantissimo."