Gigi Proietti: stasera su Rai1 torna il suo "Cavalli di battaglia"

Torna in TV, stasera su Rai1 alle 21:25, la prima puntata di Cavalli di battaglia, lo show che ha sancito il ritorno di Gigi Proietti in televisione.

Il talento di Gigi Proietti torna a rivivere stasera su Rai 1 in prima serata con la prima puntata di Cavalli di Battaglia, lo spettacolo, andato in scena dal prestigioso Teatro Verdi di Montecatini Terme, che nel 2017 ha sancito il ritorno in televisione del grande artista romano.

Uno show che ha visto Gigi Proietti esibirsi nei propri "cavalli di battaglia", confrontarsi con repertori inediti legati alla contemporaneità, duettare con tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo della televisione, del cinema e della musica.

Nella puntata di questo venerdì 12 agosto gli ospiti sono Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Corrado Guzzanti, Claudia Gerini, Teo Teocoli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli nonché il premio Oscar Nicola Piovani. La Compagnia Teatrale di "Cavalli di Battaglia" composta da Carlotta e Susanna Proietti, Marco Simeoli e Claudio Pallottini, insieme al corpo di ballo e all'orchestra diretta dal maestro Mario Vicari, completano il cast.

Cavalli di Battaglia è un programma di e con Gigi Proietti realizzato in collaborazione con la "Tre Tredici Trentatre Srl", scritto con Federico Andreotti, Matteo Catalano, Stefano Disegni, Stefano Sarcinelli, Loredana Scaramella e Federico Andreotti. Le scene sono di Marco Calzavara, le luci di Fabio Brera, Capo Progetto Rai Cristiano D'Agostini, la regia teatrale è di Gigi Proietti.