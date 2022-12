Io sono Babbo Natale, stasera in prima serata su RAI1: trama e cast del film con Gigi Proietti

Stasera su Rai 1 alle 21.30 va in onda Io sono Babbo Natale: il film con Gigi Proietti farà da sottofondo agli spettatori di Rai 1 durante il classico cenone di Natale. La pellicola è stata l'ultima interpretazione cinematografica dell'attore romano scomparso il 2 novembre del 2020.

Ecco la trama e il cast della pellicola che sarà trasmessa in leve streaming anche su EaiPlay.

Il film, qui trovate la recensione di Io sono Babbo Natale, in accordo con l'atmosfera della festa, offre ispirazione e divertimento, oltre a ritrarre un originale spaccato del nostro Paese. Gigi Proietti interpreta proprio un Babbo Natale che, sornione, per via dei suoi acciacchi si è trasferito dal Nord Europa in Italia, in cerca di un clima più mite e congeniale alla sua salute. A Roma incontra Ettore Magni (Marco Giallini), un poco di buono appena uscito di prigione che, intenzionato a ricominciare con le sue malefatte, lo accompagna a casa con l'intenzione di derubarlo. Burbero e disilluso, Magni si renderà conto - dopo un viaggio sulla slitta - dell'incontro straordinario che ha fatto. E sarà questa l'occasione anche per tentare di ricostruire il suo rapporto con l'ex moglie, che non vorrebbe mai più rivederlo, e la figlia, che lui conosce a malapena.

L'alchimia della coppia Giallini e Proietti risulta perfetta nell'affrontare il tema del racconto incantato, non consueto alla cinematografia italiana, e nel trainare la magia del Natale nel solco della commedia nostrana. L'ultima interpretazione di Proietti è doppiamente commovente: l'attore sarebbe scomparso poco dopo aver ultimato le riprese.

Io sono Babbo Natale è stato distribuito nelle sale a un anno esatto dalla sua morte. Il suo Babbo Natale è avvolgente e generoso. Io sono Babbo Natale è prodotto Lucky Red, 3 Marys Entertainment e Rai Cinema. Spicca fra gli altri il ricordo di Giallini, che nel raccontare la vita sul set qualifica come un privilegio l'aver potuto affiancare Proietti nel suo ultimo lavoro: "Per me è diventato un padre. Aveva un'energia straordinaria e la cosa di cui sono più orgoglioso è di essere riuscito a farlo ridere".