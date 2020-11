Gigi Proietti: quella volta che Robert Altman lo volle in Un matrimonio

In pochi ricordano la collaborazione di Gigi Proietti con il regista Robert Altman per Un matrimonio, film del 1978 ambientato nel Michigan che vedeva nel cast corale - tra gli altri - Geraldine Chaplin, Mia Farrow, Vittorio Gassman, Lilian Gish e Lauren Hutton.

Per Un matrimonio, Robert Altman immaginò un cast immenso e scelse Gigi Proietti come interprete di uno dei 50 personaggi. Nel film, l'attore romanzo interpreta Dino, fratello di Luigi Corelli (Vittorio Gassman), un italiano emigrato negli Stati Uniti sposato con una ricca americana. La famiglia di lei non ha mai accettato le sue origini, imponendogli di nasconderle. Tuttavia il giorno del matrimonio di sua figlia a complicare la situazione arriva dall'Italia proprio il fratello Dino, ignaro delle restrizioni impostegli.

Come descrive La Stampa, Cuore di Un matrimonio è il memorabile episodio in cui Vittorio Gassman rifila un sonoro ceffone a Proietti per pentirsi quasi subito e concludere la scena tra baci, abbracci e una cantata in romanesco.

Introducendo il film di Altman nel corso della 29° edizione del Torino Film Festival, Gigi Proietti ricordò l'esperienza al cospetto di un mostro sacro come Robert Altman:

"Era un perfezionista su tutto, una persona maniacale. Stavo doppiando a Roma il suo film Tre donne e lui ebbe occasione di vedermi lavorare. Andammo a pranzo insieme e ci conoscemmo meglio. Poco dopo mi propose un ruolo nel suo film Un matrimonio in cui facevo il fratello minore di Gassman che arriva dall'Italia e parla solo italiano. Vederlo lavorare fu una cosa impressionante, era una persona di grandissima forza e personalità, autorevole e mai autoritario".