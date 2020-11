Gigi Proietti: i saluti sui social dei colleghi, della Disney e dell'Arma dei Carabinieri

Colleghi e politici si stringono nel saluto social a Gigi Proietti, scomparso nella notte in seguito a un infarto: anche Disney Italia e l'Arma dei Carabinieri ricordano con affetto l'interprete de Il maresciallo Rocca.

Roma si è svegliata un po' più povera stamani, con la notizia della morte di Gigi Proietti. Colleghi e politici lo ricordano con affettuosi saluti via social e alla commemorazione si unisce anche l'Arma dei Carabinieri.

Gigi Proietti è morto all'alba per via di un infarto. L'attore, malato di cuore da tempo, era ricoverato da qualche giorno in una clinica privata di Roma. Ieri sera il peggioramento improvviso.

Hai saputo farci sorridere con tanti personaggi e mille sguardi, espressioni, barzellette. Noi vogliamo continuare a ricordarti così, col volto del Maresciallo Rocca, che hai interpretato con umanità, passione e la giusta dose di ironia.

Ciao #gigiproietti#Carabinieri #2novembre pic.twitter.com/3f1DcjQMCo — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) November 2, 2020

Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l’ultimo colpo di teatro di un artista straordinario: addio a Gigi #Proietti pic.twitter.com/xvOW9kTXYb — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 2, 2020

"Addio Gigi. Sullo schermo eri quello che perdeva ai cavalli. Oggi, però, a perderti e a perdere siamo tutti noi". Ecco il commosso saluto dello sceneggiatore e regista Enrico Vanzina che, addolorato, aggiunge: "Di Gigi dovrei parlare per ore e adesso non ce la faccio".

Repubblica riporta, inoltre, le parole di Pippo Baudo: "È una perdita enorme. Un grandissimo attore e un grande amico. Io l'ho seguito fin dall'inizio quando ha debuttato con Garinei e Giovannini, con Alleluja Brava Gente poi il più grande spettacolo che ha fatto è A me gli occhi please dove da solo riusciva a fare tre ore di spettacolo. Un grande Maestro, un amico, un grandissimo artista".

Accanto a un vero genio, non solo della lampada!

Grazie Gigi… #gigiproietti pic.twitter.com/m48C3KOCGn — Riccardo Rossi (@RiccardoRossi) November 2, 2020

Ciao Maestro e amico. RIP 💐 pic.twitter.com/MyPFQP15DV — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) November 2, 2020

Riccardo Rossi, Alessandro Gassman, i registi Riccardo Milani, Giulio Base e Giovanni Veronesi, Veronica Pivetti, Fabio Fazio nel fiume di saluti e tweet commossi che stanno inondando i social. e c'è spazio anche per un saluto molto speciale da parte di Disney Italia che ricorda la performance di Gigi Proietti nei panni di doppiatore della versione italiana del Genio della Lampada in Aladdin.

Oggi diciamo addio a Gigi Proietti, voce indimenticabile del Genio in Aladdin. 💙 Il nostro pensiero va a tutti i suoi cari. pic.twitter.com/Qf8tbdQX6n — Disney IT (@Disney_IT) November 2, 2020

Tra i politici, i primi a ricordare l'attore sono Matteo Renzi e il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. "Andarsene nel giorno dei suoi 80 anni è l'ultimo colpo di teatro di un artista straordinario" scrive Renzi.

Con la fine terrena di Gigi Proietti,nato e morto il 2 novembre,unico anche in questo,se ne va un pezzo della genialità della cultura italiana,del teatro in particolare.Gigi era davvero un talento immenso,capace di unire,in un sorriso speciale,il nostro Paese. — Luigi de Magistris (@demagistris) November 2, 2020

"Con la fine terrena di Gigi Proietti, nato e morto il 2 novembre, unico anche in questo, se ne va un pezzo della genialità della cultura italiana, del teatro in particolare. Gigi era davvero un talento immenso, capace di unire, in un sorriso speciale, il nostro Paese" commenta il sindaco di Napoli de Magistris.

Profondo dolore e grande tristezza per la morte di #GigiProietti. Con lui perdiamo un pezzo di anima della nostra città. In questo momento siamo vicini alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Roma non lo dimenticherà mai. pic.twitter.com/gzhQ7fDEZe — Virginia Raggi (@virginiaraggi) November 2, 2020

Al cordoglio per la morte di Proietti si unisce la sindaca di Roma Virginia Raggi. nel suo tweet si legge: "Con lui perdiamo un pezzo di anima della nostra città. In questo momento siamo vicini alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Roma non lo dimenticherà mai".