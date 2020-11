Gigi Proietti, le reazioni di Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca: "Era straordinario"

In molti si stanno riunendo virtualmente per ricordare Gigi Proietti, l'attore venuto a mancare da poche ore. In mattinata sono arrivate le reazioni di Giuseppe Conte e Vincenzo De Luca che hanno voluto commemorare il grande attore romano.

Con Gigi Proietti non se ne va solo uno dei volti più amati dal pubblico, ma anche uno straordinario protagonista della... Pubblicato da Giuseppe Conte su Lunedì 2 novembre 2020

Addio al grande Gigi Proietti, artista dal talento straordinario, mattatore sulle scene, dotato di intelligenza, ironia... Pubblicato da Vincenzo De Luca su Lunedì 2 novembre 2020

Dopo la morte di Sean Connery, in un anno già decisamente segnato da sventure, la scomparsa di Gigi Proietti proprio il giorno del suo ottantesimo compleanno, ha reso questo inizio di novembre più triste.

Sono già tantissimi i post di commemorazione scritti da colleghi e amici del mondo dello spettacolo che hanno ricordato Gigi Proietti. Ma si aggiungono al lutto anche i nostri politici, Giuseppe Conte e il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto sul proprio profilo che con la scomparsa di Gigi Proietti "non se ne va solo uno dei volti più amati dal pubblico, ma anche uno straordinario protagonista della nostra cultura. Proprio nel giorno del suo compleanno ci lascia un genio dello spettacolo che ha saputo divertire e commuovere milioni di italiani. La sua scomparsa addolora tutto il Paese."

Anche Vincenzo De Luca ha voluto ricordare l'attore, salutando un'ultima volta uno dei volti del cinema e del teatro italiano contemporaneo, spesso ospite e protagonista della vita culturale della nostra regione.

Sul suo post, De Luca dice addio "al grande Gigi Proietti, artista dal talento straordinario, mattatore sulle scene, dotato di intelligenza, ironia ed empatia. Ha saputo unire l'apprezzamento della critica con l'affetto e la stima del grande pubblico."

Nato a Roma il 2 novembre del 1940, Luigi Proietti che noi tutti conosciamo come Gigi Proietti, è stato uno dei massimi esponenti della storia del teatro italiano; fu inoltre protagonista di svariati spettacoli di successo e verso la fine degli anni settanta ha anche aperto il Laboratorio di Esercitazioni Sceniche, che ha visto tra i suoi allievi numerosi personaggi divenuti poi volti noti dello spettacolo italiano. Ha anche raggiunto la consacrazione cinematografica attraverso alcuni ruoli divenuti fenomeni cult, come lo scommettitore Mandrake in Febbre da cavallo, o attraverso la sua voce, grazie al doppiaggio di Aladdin, Lo Hobbit: un viaggio inaspettato, Dragonheart e Rocky, per citarne alcuni.