Gigi D’Alessio e la sua nuova fidanzata: chi è Denise Esposito (video)

Gigi D'Alessio è stato ripreso con la sua nuova fidanzata: un video del cantante napoletano che cammina mano nella mano con Denise Esposito è appeso su Tik Tok ed è diventato virale sul web.

È passato poco più di un anno da quando le strade di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono divise, i due cantanti annunciarono la fine della loro storia d'amore, durata circa 15 anni, su Instagram. Oggi è un nuovo social, Tik Tok, ad ufficializzare la nuova fidanzata del cantante napoletano. È apparso un video in cui Gigi D'Alessio cammina mano nella mano con una ragazza dai capelli biondi, più giovane di lui. Le immagini sono diventate subito virali sul web e sono state condivise anche su piattaforme diverse da Tik Tok.

La ragazza con cui passeggia D'Alessio è Denise Esposito, che stando ad alcune foto su Instagram, ha compiuto 28 anni lo scorso 29 settembre. Tra i due fidanzati ci sono quindi 26 anni di differenza, Gigi infatti ha 54 anni. I due si sarebbero conosciuti a Capri, galeotto è stato un concerto dell'artista partenopeo a cui la ragazza ha assistito.

Gli esperti del gossip giurano che Denise Esposito abbia già conosciuto Claudio, Ilaria e Luca, i figli di Gigi nati dal suo matrimonio con Carmela Barbato. Gigi e Denise avrebbero cominciato anche le prove di convivenza nella villa dell'Olgiata, la stessa in cui Anna Tatangelo ha vissuto per 14 anni.

Recentemente Anna Tatangelo, ospite di Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, parlando del suo passato con Gigi D'Alessio ha detto, tra le altre cose: "Di quel rapporto non mi manca nulla, se n'è andata l'Anna malinconica, che faceva la donnina per mostrare anni in più".