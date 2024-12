Gigi D’Alessio e LDA sopravvissuti al disastro dello tsunami del 2004: “Scappai con Luca sulle spalle”

Il 26 dicembre 2004 segna una delle tragedie più drammatiche della storia recente: uno tsunami, causato da un terremoto di magnitudo 9.2 nell'Oceano Indiano, devastò l'Indonesia e altri 14 Paesi, provocando 230.210 morti accertati. Tra i sopravvissuti c'era anche il cantante Gigi D'Alessio, in vacanza con la sua famiglia alle Maldive, compreso il figlio Luca, oggi noto al pubblico come LDA.

Il racconto del terrore di Gigi D'Alessio

L'artista partenopeo ha rievocato in un'intervista al Corriere della Sera quei momenti terribili, paragonandoli a un "disaster movie". Durante il soggiorno a Soneva Fushi, una delle zone colpite, il cantante vide un enorme muro d'acqua avvicinarsi minacciosamente.

"Feci appena in tempo a prendere in braccio mio figlio Luca, che allora aveva poco più di un anno," ha raccontato al quotidiano milanese. "Mi muovevo nell'acqua che continuava a salire, sollevandolo sempre più in alto per proteggerlo. Raggiungemmo una zona sicura tra urla, disperazione e distruzione. Nulla si salvò."

Gigi D'Alessio e il piccolo Luca (LDA)

Gigi D'Alessio ha descritto l'esperienza come un trauma indelebile, ma anche una lezione di vita: "Ci siamo salvati, ma vedere quella gente piangere i familiari scomparsi tra le onde mi ha lasciato un senso di colpa profondo. Noi abbiamo perso solo una vacanza, loro tutto." A vent'anni dal disastro, il ricordo è ancora vivido.

"Pensavo che col tempo sarebbe diventato un ricordo lontano, ma non è stato così. Ho voluto custodire la memoria di quelle persone e del loro coraggio straordinario.", ha concluso il cantante. Oggi Luca, il bambino che D'Alessio portò in salvo tra le onde, è conosciuto come LDA, giovane artista che dopo la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi prima, e Sanremo poi, segue le orme del padre nel mondo della musica.

Per entrambi, quella tragedia ha segnato un punto di svolta, un momento che, seppur drammatico, ha rafforzato il loro legame familiare e li ha spinti a non dare mai nulla per scontato. Un'esperienza che Gigi D'Alessio definisce come un promemoria della fragilità della vita, ma anche della forza dell'amore e della solidarietà umana.