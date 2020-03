Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati: “Le nostre strade si dividono"

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati. I due cantanti hanno annunciato la fine della loro storia su Instagram, nel frattempo sui social è iniziato il tam tam dei fan della coppia che giurano che non smetteranno mai di seguirli.

I soliti ben informati lo mormoravano da giorni: "Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati". La notizia era nell'aria ma ha lasciato comunque sbigottiti i fan della coppia. E' stata prima Anna a rendere pubblica la rottura attraverso le sue storie di Instagram: "Gigi ed io non stiamo più insieme da un po' - si legge nel post - Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l'uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea". Poi arriva l'appello rivolto ai giornalisti ma anche al pubblico che li ama: " È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata". Parole che testimoniano che la loro storia è giunta al capolinea.

Pochi minuti dopo anche Gigi pubblica lo stesso testo su Instagram, a testimonianza che i due hanno concordato insieme la loro uscita di scena come coppia: "Anna ed io non stiamo più insieme da un po'. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti".

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo stavano insieme da circa 15 anni, i due si erano conosciuti subito dopo il Festival di Sanremo del 2002, dove Anna vinse nella Categoria Giovani con il brano 'Doppiamente fragili'. La cantante ha raccontato che la loro storia è nata durante un tour in Australia nel 2005. Tra Gigi ed Anna ci sono venti anni di differenza e all'inizio nessuno scommetteva su di loro, il figlio Andrea è nato nel marzo del 2010. La loro storia, da sempre al centro del Gossip, finisce così senza veleni, lasciando amareggiati i fan che ora sui social stanno manifestando tutto il loro affetto all'ex coppia.