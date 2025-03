Domenica In: chi sono gli ospiti della puntata in onda domenica 30 marzo 2025 su Rai 1

In onda dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1 e Rai Italia, Domenica In, nella puntata di domenica 30 marzo, condotto da Mara Venier, proporrà nomi illustri tra gli ospiti del salotto domenicale della rete ammiraglia.

Ecco i nomi dei personaggi famosi che verranno intervistati dalla conduttrice nel corso del classico appuntamento pomeridiano della domenica sul primo canale della Rai.

Gli ospiti di Domenica In

La puntata si aprirà con l'intervista di Mara Venier a Gigi D'Alessio, pronto a raccontare aneddoti della sua vita personale e della carriera prima di esibirsi al pianoforte con alcuni cavalli di battaglia come Non dirgli mai, Quanti amori e il nuovo singolo Cattiveria e gelosia.

Sanremo 2009, prima serata: Patty Pravo canta E io un giorno verrò là

Tra gli ospiti illustri anche Patty Pravo, che presenterà il suo nuovo singolo dal titolo Ho provato tutto, scritto da Francesco Bianconi dei Baustelle. Anche Roberto Vecchioni farà visita a Mara Venier per presentare il suo ultimo libro, L'orso bianco era nero, ed esibirsi con Sogna ragazzo sogna.

Gli altri ospiti di Mara Venier a Domenica In

A seguire parteciperanno alla puntata anche la conduttrice Nunzia De Girolamo per presentare la nuova edizione del programma Ciao Maschio, in seconda serata su Rai Uno dal prossimo 5 aprile. A seguire, Matilda De Angelis per presentare il nuovo film di Greta Scarano in cui recita da protagonista, dal titolo La vita da grandi, al cinema dal 3 aprile.

Il film è ispirato alla storia vera dei fratelli Damiano e Margherita Tercon, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo. Sempre in relazione all'argomento, Franco e Andrea Antonello, padre e figlio, presenteranno al pubblico alcune iniziative di integrazione per i ragazzi autistici proposte e promosse dalla onlus I Bambini delle Fate.