Anna Tatangelo a Belve: "Sono stata zitta per rispettare Gigi D'Alessio. Se tornassi indietro qualcosa direi"

Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, ha ospitato Anna Tatangelo nella puntata in onda stasera su Rai2 dalle 22:55. Gigi D'Alessio è stato naturalmente uno degli argomenti principali della chiacchierata.

Anna Tatangelo vuol provare a farsi chiamare d'ora in avanti solo Anna. La sua seconda giovinezza, come la chiama lei, riparte da qui. Solo dal suo nome. Perché il passato è un'eredità preziosa, ma non basta più a definirla. E dopo il successo che l'ha travolta sin da quando aveva 15 anni, e il lungo rapporto con Gigi D'Alessio, la Tatangelo si scopre una donna giovane e ambiziosa, a cui le definizioni di un tempo stanno troppo strette.

Merito del percorso di psicoterapia ma anche del nuovo amore appena entrato nella sua vita, a proposito del quale resta piuttosto abbottonata: "Innamorata è un parolone, però sto bene". E quando Francesca Fagnani le chiede se il lui in questione sia proprio quel Livio Cori di cui tanto si parla, lei si trincera: "Non mi va di fare nomi o cose, sto bene. Me la voglio vivere con calma questa cosa che sto vivendo".

Naturale, anche perchè, a 34 anni, Anna Tatangelo ha dovuto fare i conti spesso con cosa si può raccontare e cosa invece conviene tacere. Nonostante la scelta non sia mai troppo scontata. Infatti oggi, archiviata ormai la lunga storia d'amore con Gigi D'Alessio, durata circa 15 anni, da cui è nato il figlio Andrea, Anna non può non notare che: "Per tanti anni sono stata zitta perché volevo rispettare il mio compagno e i suoi figli. Però, magari, se potessi tornare indietro, forse qualcosina la direi [...] Sono cose che non si possono dire, rischierei di fare piccoli danni. Però la cosa bella è che chi doveva sapere ha saputo".