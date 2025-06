Gigi & Friends stasera su Canale 5: scaletta e ospiti del concerto benefico organizzato da Gigi D'Alessio

Gigi D'Alessio guida un cast stellare per uno spettacolo che unisce intrattenimento e impegno sociale: ecco gli ospiti che saliranno sul palco per duettare con il cantautore partenopeo.

Appuntamento imperdibile questa sera, martedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, e in live streaming su Mediaset Infinity, con Gigi & Friends - Sicily For Life, un grande evento all'insegna della musica, dell'amicizia e della solidarietà.

La scaletta in ordine alfabetico

Protagonista della serata sarà Gigi D'Alessio, affiancato da un cast straordinario di artisti pronti a regalare emozioni autentiche e momenti indimenticabili. Dallo Stadio Renzo Barbera di Palermo, il celebre cantautore partenopeo porterà sul palco i suoi più grandi successi, accompagnato da duetti inediti e performance uniche con ospiti amatissimi della musica italiana

Alessandro Siani

Clementino

Elena D'Amario

Elodie

Fiorella Mannoia

Geolier

LDA

Noemi

Sal Da Vinci

The Kolors

Solidarietà concreta: un poliambulatorio per i bambini siciliani

Ma Gigi & Friends - Sicily For Life è molto più di un semplice concerto. L'evento nasce con un obiettivo importante: sostenere la realizzazione di un poliambulatorio per la cura delle malattie rare pediatriche a Palermo, in collaborazione con il Policlinico P. Giaccone e grazie all'impegno della Fondazione Tommaso Dragotto.Una serata speciale, sotto le stelle della splendida Sicilia, che unisce intrattenimento e impegno sociale, dimostrando ancora una volta quanto la musica possa diventare veicolo di speranza e solidarietà.

Elodie è tra gli ospiti di stasera

"Quando la musica incontra la solidarietà, tutto acquista un valore diverso. Palermo è una città che amo, e sapere che da questa serata possa nascere qualcosa di concreto per i bambini e le loro famiglie mi riempie il cuore", ha dichiarato Gigi D'Alessio all'ANSA.

Il passaggio da The Voice a Mediaset

Intanto, secondo un'indiscrezione lanciata da Affari Italiani, Gigi D'Alessio sarebbe pronto a lasciare la Rai e tornare presto in prima serata su Canale 5 con un nuovo show tutto suo, affiancato da Vanessa Incontrada. I due hanno già lavorato insieme con successo nel 2019 su Rai 1, conducendo 20 anni che siamo italiani.

Il varietà ha raccontato due decenni di storia musicale e cinematografica italiana dal punto di vista personale dei protagonisti. Anche il nuovo progetto, sempre in chiave varietà, dovrebbe seguire un format simile, arricchito dalla presenza di numerosi ospiti.