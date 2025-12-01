Gigi D'Alessio: primi dettagli sul film sulla sua vita diretto da Luca Miniero

Gigi D'Alessio oggetto di un film biografico diretto da Luca Miniero. Si intitolerà Solo se canti tu il film che racconterà la vita del popolare cantautore napoletano, come annunciato quest'oggi dall'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo del Brocco.

La lavorazione della pellicola, che prenderà le mosse dalle umili origini di D'Alessio per raccontarne l'incredibile ascesa, sarebbe già in corso da ottobre a Napoli. Annunciato il cast che vedrà l'attore di Mare Fuori Matteo Paolillo nei panni di Gigi D'Alessio mentre Antonio De Matteo e Cristiana Dell'Anna interpreteranno i genitori. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Renato De Simone nei panni di Gigi D'Agostino e Giovanni Ludeno in quelli di Mario Merola.

Il film prodotto da Titanus Production, Pepito Produzioni con Rai Cinema, annunciato a margine della presentazione del listino 2026 di 01 Distribution, uscirà nei cinema nel corso del 2026.

La storia di Gigi D'Alessio al cinema

Lo stesso Gigi D'Alessio ha celebrato la pellicola con un posto su Facebook a settembre svelando i primi dettagli sulla produzione.

"Un viaggio emozionante nell'ascesa e nell'affermazione di un ragazzo di vent'anni, dotato di un talento straordinario: Gigi D'Alessio. Un racconto avvincente e universale, immerso nello spettacolare mondo della canzone napoletana, dove la musica ha il potere di cambiare i destini e di accendere i sogni" si legge nel post.

Solo se canti tu narrerà gli esordi di Gigi D'Alessio, dallo studio del pianoforte al pianobar, dai matrimoni a fianco di Mario Merola al debutto come cantautore. "Il film si fermerà proprio lì (all'inizio della carriera da solista ndr), quando ho iniziato a credere di poter fare questo lavoro per davvero" ha dichiarato il cantante a _IoDonna.