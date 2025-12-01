Nanni Moretti, Paolo Strippoli e Pino Daniele: i film del 2026 targati 01 Distribution

E ancora Muccino, Martone e il ritorno di Notte prima degli esami: tutto quello che vedremo in sala grazie a 01 Distribution. "Quest'anno ci sarà un legame tra tutti nostri film", spiega Paolo Del Brocco presentando l'offerta.

Nanni Moretti, Paolo Genovese, e ancora Muccino, Pupi Avati, il cinema internazionale e un atteso biopic musicale. Come sempre eterogeneo il listino cinematografico di 01 Distribution per la stagione 2026. "Se la molteplicità dell'offerta è un valore che da sempre perseguiamo", spiega Paolo Del Brocco, AD Rai Cinema, "quest'anno si possono leggere in controluce dei fili, più o meno nascosti, che legano e uniscono i titoli della nostra proposta. Quasi tutti i film presenti nel listino 01 hanno a che fare con relazioni, sentimenti, rapporti. Dei legami che uniscono tra loro non solo i singoli personaggi delle storie raccontate, ma anche un film all'altro".

Presentando il listino, Del Brocco si è soffermato sugli incassi: "Per quanto riguarda 01 possiamo essere soddisfatti del nostro andamento, siamo la quinta distribuzione in Italia dopo le major con 6 milioni e 200 di biglietti, 43 milioni di euro al box office, con 11 % di quota di mercato".

Film 2026 per 01 Distribution

Andando sul listino di 01, si comincia con Un bel giorno di Fabio De Luigi, con lo stesso De Luigi e Virginia Raffaele. Una commedia degli equivoci che trascina il protagonista in una giornata fuori controllo.

Una foto di Je So' pazzo

Con Il rumore delle cose nuove Paolo Genovese riunisce un cast corale - Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi - per raccontare come un evento inatteso possa ribaltare i rapporti umani. Nel listino anche Le cose non dette: Gabriele Muccino dirige Stefano Accorsi, Miriam Leone e Claudio Santamaria in un dramma familiare dove i segreti mai confessati arrivano al punto di rottura.

Da Pino Daniele a Sydney Sweeney

Sul fronte internazionale, Paul Feig firma Una di famiglia - The Housemaid, thriller con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, mentre Olivier Assayas dirige Paul Dano e Alicia Vikander nel politico Il mago del Cremlino - Le origini di Putin. Arriva anche Pressure, thriller britannico di Anthony Maras con Brendan Fraser e Andrew Scott, e l'avventura Il figlio del deserto di Gilles de Maistre con Kev Adams.

Tra i titoli italiani Alla festa della rivoluzione di Arnaldo Catinari, che segue un gruppo di giovani (Valentina Romani, Nicolas Maupas) nel pieno di tensioni sociali; decisamente attesto Je so' pazzo di Nicola Prosatore porta sullo schermo una Napoli viscerale con Massimiliano Caiazzo raccontando il profilo umano e artistico di Pino Daniele; Illusione di Francesca Archibugi mette invece in scena un dramma emotivo con Jasmine Trinca e Michele Riondino.

Il ritorno di notte prima degli esami

C'è grande attesa anche per Notte prima degli esami 2026 di Tommaso Renzoni, con Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, Adriano Moretti, Alice Lupparelli e la partecipazione di Antonello Venditti. Ma attenzione, non è né remake né sequel, ma un nuovo spunto sul tema.

Nanni Moretti sul set

Tra i grandi nomi Nanni Moretti che torna con Succederà questa notte, che dirige Louis Garrel e Jasmine Trinca, per un racconto fatto di incontri e rivelazioni; Daniele Vicari firma il thriller morale Bianco con Alessandro Borghi. Dopo il successo de La valle dei sorrisi Paolo Strippoli propone L'estranea, storia dal forte spirito psicologico con Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Romana Maggiora Vergano.

La prima foto de L'estranea

Mario Martone dirige Scherzetto, interpretato da Toni Servillo, mentre Guido Chiesa presenta il più intimo Piccolo miracolo con Marco D'Amore. Chiudono il listino Nessun dolore di Gianni Amelio, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Attenzione alla commedia Amore e altri guai di Simone Aleandri, commedia romantica con Lino Guanciale. Cast interessante per Nel tepore del ballo, il nuovo film di Pupi Avati, che sceglie Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Raoul Bova e Jerry Calà per viaggio nostalgico tra ricordi e incontri.

I film del listino 01 Distribution 2026