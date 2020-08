Giffoni 2020 il programma: i film in anteprima, Katherine Langford e Richard Gere tra gli ospiti virtuali

Giffoni 2020 si svolgerà in quattro diversi diversi momenti, in base al target di età dei giurati, a partire dal 18 agosto, ma continuerà a offrire proiezioni in anteprima, incontri (dal vivo e in streaming) e molti momenti imperdibili come svela il programma.

Tra gli ospiti di #Giffoni50 ci saranno quindi star internazionali come Bryan Cranston, Richard Gere e Katherine Langford, e volti amati dal pubblico italiano come i protagonisti di SKAM Italia, Ludovica Comello e campioni dello sport del calibro di Vanessa Ferrari.

A inaugurare la 50esima edizione sarà il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La prima tranche del festival #Giffoni50 si svolgerà dal 18 al 22 agosto. Sarà dedicata alle giurie Generator +16 e Generator +18. La seconda dal 25 al 29 agosto e sarà riservata ai giurati Generator +13. La conclusione sarà affidata ad Anna Laura Orrico, Sottosegretario ai Beni e alle Attività culturali, delegata ufficialmente dal Ministro Dario Franceschini.

Saranno 610 i giurati che prenderanno parte fisicamente ai primi due momenti del Festival. A loro spetterà il compito di rappresentare gli oltre 7500 ragazzi che, nei mesi precedenti l'emergenza sanitaria, erano già entrati a far parte delle varie sezioni. Le norme anti contagio hanno imposto la necessità di ridurre drasticamente gli accessi. Di fronte a questa situazione Giffoni non si è fermato e sono nati così i 46 hub: 32 in Italia e 14 all'estero (Grecia, Serbia, Belgio, Romania, Spagna, Croazia, Germania, Francia, Svizzera, Inghilterra, Macedonia del Nord, Bulgaria e Polonia) per un totale di 2000 ragazzi coinvolti virtualmente e in presenza.

I film in concorso sono invece 47, provenienti da ogni parte del mondo.

Questa edizione avrà la Terra come immagine simbolo che chiude la trilogia degli elementi avviata tre anni fa con Acqua e proseguita lo scorso anno con Aria.

Tra gli appuntamenti aperti anche al pubblico su prenotazione c'è l'anteprima del film L'unico e insuperabile Ivan che il 18 agosto verrà presentato con il collegamento in streaming della regista Thea Sharrock e dell'attore Bryan Cranston, mentre alla Yaris Arena ci sarà il doppiatore Federico Cesari.

Il giorno successivo sarà il turno di Shortcut, diretto da Alessio Liguori e scritto da Daniele Cosci; il 26 agosto sarà proiettato Balto e Togo: la leggenda, diretto da Brian Presley e ispirato a una storia vera; il 27 è il turno di Endless di Scott Speer con star Alexandra Shipp e Nicholas Hamilton

Le star in collegamento streaming sono tra i più amati dagli spettatori: si inizia il 20 agosto con Richard Gere, per poi passare nei giorni seguenti a Sylvester Stallone, Katherine Langford, Daisy Ridley, e a chiudere il premio Oscar Glen Kleane il 27 agosto.

La giuria incontrerà invece al festival star del mondo dello spettacolo come Stella Pecollo, Matilde Gioli, il cast di SKAM Italia, i Pinguini Tattici Nucleari, Paola Cortellesi, Serena Rossi, Ludovica Martino, Lorenzo Zurzolo, Benedetta Porcaroli, Max Giusti, Manuel Bortuzzo e Gaia.

I titoli in concorso sono i seguenti:

Generator +16 East Beast (USA) di Danny Madden; Black Conflux (Canada) della regista Nicole Dorsey; Last Visit (Arabia Saudita) di Abdulmohsen Aldhabaan; Naked Animals(Germania) di Melanie Waelde; Here are the young men (Irlanda) di Eoin MacKen; Our lady in the Nile (Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq Rahimi; Just Kids (Francia, Svizzera) di Christophe Blanc. Sette i cortometraggi, tra questi gli italiani Schiavonea di Natalino Zangaro; Ropeless di Andrea Carrino, oltre a Cuban Heel Shoes (Spagna) di Julio Mas Alcaraz; 90% (Germania) di Jerry Hoffmann; Mamman(Svezia) di Farzad Farzaneh e Jamila (Svezia) di Sophie Vuković, Wilma (Islanda) di Haukur Björgvinsson.

Generator +18

Il film italiano in competizione è Rosa Pietra Stella di Marcello Sannino (P.F.A. Films), seguono Auerhouse (Germania, 2020) di Neele Leana Vollmar; Calm with horses (Gran Bretagna, Irlanda) di Nick Rowland; Goddess of the Fireflies (Canada) di Anaïs Barbeau-Lavalette; Kids Run(Germania) di Barbara Ott; Pacified (Brasile) di Paxton Winters;; The sleepwalkers (Argentina, Uruguay) di Paula Hernández.

Tredici i cortometraggi in concorso: A Devil in the pcket (Francia) di Antoine Bonnet e Mathilde Loubes; Bube Maises (Israele) di Or Levy; Daughter (Repubblica Ceca) di Daria Kashcheeva, Dry Sea (Belgio) di Yves Bex e Bart Bossaert; How my grandmother became a chair (Libano) di Nicolas Fattouh; Iron me (Francia) di Ivan Rabbiosi; The midnight freak train (Regno Unito) di Joseph Derrick e Samuel Elphick; On the beach (Slovacchia) di Samuel Chovan; Reflection (Spagna) di Juan Carlos Mostaza; Sura (Corea) di Jeong Hae-ji; Themes (Croazia) di Danijel Žeželj; Ties (Germania) Dina Velikovskaya.

Generator +13

l film italiano in competizione è La guerra di Cam di Laura Muscardin (Movie Factory); The Castle (Lituania, Irlanda) di Lina Lužytė; Life without Sara Amat (Spagna) di Laura Jou; Man Up! (Francia) di Benjamin Parent; ROM (Vietnam) di Tran Thanh Huy;; Daniel '16 (Grecia) di Dimitris Koutsiabasakos; Young Juliette (Canada) di Anne Émond,

Sette i cortometraggi in concorso, tutti italiani: Afraid di Daniele Suraci; Klod di Giuseppe Marco Albano; Luce & Me di Isabella Salvetti; Our Time di Veronica Spedicati; September di Giulia Louise Steigerwalt; Sulle punte di Ulisse Leonardo; Timo's Winter di Giulio Mastromauro.

Dal 18 al 22 agosto e dal 25 al 29 verranno poi proposti i titoli dei lungometraggi che hanno segnato la storia delle cinquanta edizioni del festival, tra cui Billy Elliot, Cafarnao, E.T. L'extra-terrestre, I 400 colpi, Il viaggio di Fanny.

Gli accreditati potranno poi accedere alla mostra Brides Not Girls di Romeo Civilli, in cui si racconta la tragica realtà delle spose bambine in Bangladesh, e all'installazione dedicata ai venticinque anni della Rainbow fondata da Iginio Straffi, che ha portato al successo fenomeni come Winx Club e 44 Gatti.

Gli eventi speciali in programma sono le proiezioni il 18 agosto di L'uomo che rapì Truffaut, il 19 di Mashaa - Eventually We Grow, il 22 dell'omaggio ad Alberto Sordi con Ciao Alberto: L'altra storia di un italiano, il 28 di Ragazzi irresponsabili che racconta il movimento green del Fridays for Future, il 28 di Sul più bello alla presenza di Eleonora Gaggero, Ludovica Francesconi, Gaja Masciale, Jozef Gjura, Alfa e della regista Alice Filippi; il 29 di Hangry Butterflies, con cui Maruska Albertazzi affronta il tema dei disturbi alimentari, e di Fellini degli Spiriti ideato come omaggio al regista in occasione del centenario dalla nascita.

In questa edizione ci sarà poi spazio per la nuova sezione Giffoni Impact, un percorso di approfondimento e confronto riservato a 75 giovani che avranno l'opportunità di incontrare uomini e donne di scienza, arte, cultura, spettacolo, istituzioni, imprenditoria, sport, giornalismo. Tra gli ospiti Giorgio Ventre, Paolo Ascierto, Mauro Caruccio di Toyota, Andrea Doria e Marta Riva che presenteranno l'evento sportivo Sir Run, lo sceneggiatore Tito Faraci e il disegnatore Wallie, Toni Servillo, Diego Bianchi di Propaganda Live, Erri De Luca, la produttrice Antonella Di Nocera, Alessandra Priante Direttore della Commissione Regionale Europa dell'United Nations World Tourism Organization, lo chef Niko Romito, Paolo Vizzari, Domenico De Maio, Valter Longo, Antonluca Matarazzo, Marco Bellezza, Ruggero Cappiccio, Filippo Satolli, Sonia Massari, Massimo Osanna, Antonio Maglio, Paolo Liguori, Domenico De Masi, Luciano Stella, Angelo Curti.

Tra le star della musica presenti ci saranno invece Sofia Tornambene, Gue' Pequeno ed Ernia, Rocco Hunt, Nicola Siciliano, SVM e Francesca Monte per un incontro sulla musica campana, Pierluigi Pardo in collegamento con Diletta Leotta e Fabio Rovazzi, Danti, Don Joe e Shablo, Lodovica Comello, Lino Prencipe, Aiello, Viito, Ariete, Samuel, Veronica Ruggeri e Roberta Rei, Eliana Guerra e Sara Potente.

Dal 25 al 29 sarà in programma anche Cult, che raccoglie l'eredità della sezione Masterclass.

Si parte con i corsi, tenuti da MARCO PONTI e ANDREA JUBLIN, che impegneranno i partecipanti in un affascinante viaggio a metà tra scrittura e macchina da presa. Ponti, regista, sceneggiatore e drammaturgo, sarà protagonista del ciclo sul tema "Dalla parola scritta a quella recitata". Mentre Jublin, regista, attore e sceneggiatore, autore de Il supplente, nomination nella sezione cortometraggi degli Oscar 2008, racconterà invece ai giovani il complesso rapporto tra parole e frame, nel corso dal titolo Dal racconto per immagini al racconto di immagini. Gli incontri saranno invece affidati a Carlo Sironi, regista; Claudio Segaluscio, attore; Daniele Orazi, agente cinematografico; Isabella Aguilar, sceneggiatrice; Laura Lucchetti, regista; Nick Vivarelli, critico cinematografico; Fabrizio Laurenti, regista; Davide Lorenzano, regista; Yari Gugliucci, attore. E ancora tre giovani e talentuosi interpreti, Giampiero De Concilio, Francesco Serpico e Massimiliano Caiazzo esponenti di quello che potremmo definire il "Risorgimento campano", saranno i protagonisti di una masterclass creata in collaborazione con DO Cinema di Daniele Orazi.

Raoul Bova ripercorrerà la sua intensa carriera insieme ai giffoner, dagli esordi nel 1992 fino alle interpretazioni che lo hanno consacrato come uno degli attori italiani più amati dal pubblico.

Sergio Castellito è tra gli interpreti più intensi e talentuosi del cinema italiano, insignito per ben tre volte del David di Donatello (Il grande cocomero di Francesca Archibugi, Non ti muovere che lo ha visto anche nelle vesti di regista e Tre colonne in cronaca di Carlo Vanzina).

Sei i film di Masterclass Cult: Sole di Carlo Sironi; Fortunata di Sergio Castellitto; The Place di Paolo Genovese; L'abbraccio di Davide Lorenzano; Life as a B movie di Fabrizio Laurenti e Niccolò Vivarelli; Fiore gemello di Laura Luchetti. Torna a Giffoni la rassegna NEXT GENERATION, giunta alla sua 6a edizione e realizzata da Giffoni Innovation Hub, agenzia creativa ispirata e promossa da Giffoni Opportunity. Il programma di questa prima fase della 50esima edizione del Festival si dividerà tra tavole rotonde, laboratori, workshop e sarà caratterizzata dal lavoro del DreamTeam, squadra di 15 innovatori campani - di età compresa tra i 18 e i 30 anni - che lavoreranno alla realizzazione di diversi progetti in collaborazione con alcuni dei partner di Giffoni, tra cui BPER Banca e Bayer. Il programma di Next Generation prevede, inoltre, alcuni innovation talks nell'ambito delle Masterclass Impact: momenti di formazione, di confronto e crescita, tenuti da leader dell'industria, delle istituzioni e dell'ecosistema dell'innovazione italiana dedicati a 80 giovani campani dai 18 ai 26 anni. Le round table saranno dedicate a diversi temi, dalla Responsabilità Sociale di Impresa (28 agosto) all'Alimentazione e generazione Z (giovedì 27 agosto), momenti di confronto e formazione per i dreamers sulle nuove competenze necessarie per ridisegnare un'economia nuova, sostenibile e che guarda al futuro. Tra gli interventi previsti nel programma di Impact, ci saranno: Fondazione Italiana Accenture (mercoledì 19 agosto), Alessandra Priante, Direttore Commissione Regionale Europa United Nation World Tourism Organization (sabato 22 agosto), Altroconsumo con il progetto *La Spesa che Sfida, presentato da Franca Braga, per svelare i segreti e le best practices di una spesa sostenibile, consapevole e soprattutto a basso impatto ambientale con alcune chicche che riguarderanno nientemeno che le "bucce", ossia gli scarti dei vegetali che solitamente finiscono nella pattumiera (martedì 25 agosto).

Attraverso il sito ufficiale, www.giffonifilmfestival.it, sarà possibile consultare il programma e informarsi sulle attività, leggere le news, prenotare le anteprime e gli eventi speciali aperti al pubblico. Ancora di più quest'anno, le dirette streaming racconteranno le emozioni e gli incontri del festival. Il canale ufficiale per seguirle è www.giffonilive.it