Avengers: Endgame: Katherine Langford torna a parlare della sua scena tagliata dal film

Katherine Langford è tornata a parlare della scena tagliata da Avengers: Endgame che la vedeva faccia a faccia con Tony Stark dopo lo schiocco di dita di Thanos. L'attrice ha quindi spiegato come per lei, alla fine, quella dei fratelli Russo abbia rappresentato la scelta migliore.

Avengers: Endgame, una scena tagliata su Disney+

Come molti ormai ben sapranno, anche Katherine Langford ha recitato in Avengers: Endgame, il film di maggiore incasso nella storia del cinema. La performance dell'attrice di Tredici, però, non è mai arrivata nelle sale ma risulta comunque visibile su Disney+, dove il film è stato rilasciato nella sua versione integrale.

Katherine Langford ha spiegato come, al pari dei suoi colleghi, sia stata terrorizzata all'idea di spoilerare quanto sarebbe accaduto nel film prima della sua uscita al cinema, aggiungendo che, anche se alla fine la sua scena è stata tagliata nel montaggio finale, recitare in Avengers: Endgame è stato comunque un grande onore per lei. Ricordiamo che Langford ha girato la scena successiva allo schiocco di dita di Thanos, quando Tony Stark si ritrova in uno spazio simile a quello della Gemma dell'Anima di fronte alla versione adulta della sua amata figlia, Morgan, interpretata proprio dalla protagonista di Cursed.

La notizia relativa ad un suo coinvolgimento nel film Marvel era circolata già nel 2018 ma poi, quando il film arrivò nelle sale, nessuno individuò Katherine Langford sul grande schermo. L'attrice ha quindi scelto di tornare a parlare di questo taglio durante un'intervista rilasciata a Collider:

"Le persone mi chiedono se sono arrabbiata ma io rispondo che volevo solamente il meglio per il film, per cui accetto la scelta dei registi. Perché alla fine avrei preferito apparire in un film davvero buono piuttosto che essere in un film soltanto per il gusto di esserci nonostante la mia scena non funzionasse del tutto". Langford ha quindi aggiunto: "_Abbiamo girato questa scena molto sentimentale, un regalo molto bello per i fan, un piccolo extra capace di rendere più digeribile quel momento drammatico per loro. Ma, sai, è la fine del film e non aveva molto senso, mi hanno mandato un messaggio e ho parlato con altre persone e ho pensato, 'Sì, voglio soltanto il meglio per il film'".

Insomma, nonostante il dispiacere del taglio, all'attrice rimane la grandezza dell'esperienza e l'aver dato ai fan qualcosa che volevano veramente: "Sono contenta che le persone che volevano vedere quel momento, ed hanno chiesto davvero di vederlo, abbiano avuto modo di farlo" ha quindi concluso Katherine Langford.