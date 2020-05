Cursed, la nuova serie Netflix con Katherine Langford in uscita questa estate

Cursed, l'epica serie tv Netflix con protagonista la Katherine Langford di 13 è in uscita la prossima estate. Pronti a rivivere la leggenda arturiana da un nuovo punto di vista?

Locandina di Cursed

Ispirato all'omonimo best seller del New York Times scritto da Tom Wheeler e illustrato da Frank Miller, l'adattamento televisivo di Cursed ci mostrerà la storia di Nimue, La Dama del Lago.

Cresciuta come un'emarginata in un villaggio di druidi, la ragazza, capace di utilizzare una misteriosa forma di magia, non vede l'ora di oltrepassare le mura di casa.

Ma quando un indicibile atto viene compiuto, e il suo destino viene completamente alterato, Nimue parte alla ricerca di Merlino, brandendo una misteriosa spada. Durante il suo viaggio, la ragazza farà la conoscenza di un mercenario di nome Artù, e diventerà presto un simbolo della ribellione contro i Paladini Rossi e il malvagio Re Uther. Ma cosa è scritto davvero nel destino di Nimue?

Lo show, composto da 10 episodi dalla durata di un'ora, può vantare lo stesso Wheeler come showrunner e produttore, a cui si aggiungono anche Frank Miller e Leila Gerstein in veste di produttori esecutivi.

Nel cast, tra gli altri, troviamo anche Gustaf Skarsgård (Vikings, Westworld) nel ruolo di Merlino, Devon Terrell (Ophelia, Barry) nei panni di Artù, Daniel Sharman (I Medici, Teen Wolf) interprete del Monaco Piangente, Matt Stokoe (Jamestown, The Musketeers) come Gawain e Sebastian Armesto (Gold Digger, Broadchurch) nel ruolo di Re Uther.

Per scoprire il giorno esatto del debutto di Cursed su Netflix, restate sintonizzati.