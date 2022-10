Katherine Langford risponde alle domande su un possibile ritorno nel MCU

Katherine Langford aveva interpretato Morgan Stark in una scena ideata per Avengers: Endgame, poi tagliata dal montaggio finale.

L'attrice ha ora parlato della possibilità di ritornare nel MCU in uno dei prossimi progetti realizzati dallo studio.

Dopo il successo della serie Tredici, Katherine Langford aveva ottenuto la parte della figlia di Tony Stark nell'ultimo lungometraggio in cui Robert Downey Jr. ha interpretato Tony Stark.

I fratelli Russo, inizialmente, avevano pensato a una scena per Avengers: Endgame in cui il miliardario eroe avrebbe incontrato sua figlia Morgan, ormai cresciuta.

La figlia di Tony, per ora, non è ritornata sugli schermi e Katherine Langford, rispondendo su Instagram a una domanda che gli è stata posta da un fan che voleva sapere se ha in programma un ritorno tra le fila della Marvel, ha dichiarato: "Non ho una risposta, e non potrei dirvelo se l'avessi".

L'attrice ha però ribadito: "In ogni caso è stato un onore ricevere la richiesta di interpretare Morgan. Robert Downey Jr ha lasciato un'eredità senza paragoni come Iron Man e lo amo 3000".