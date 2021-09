Gianni Morandi e Bong Joon-ho, l'incontro a Venezia 78: "Mi ha cantato In ginocchio da te" (FOTO)

Un incontro a lungo atteso ed epico, quello tra Gianni Morandi e Bong Joon-ho, che finalmente ha avuto luogo oggi a Venezia 78. Gianni ha condiviso la foto dell'incontro, scrivendo: "11 settembre. Finalmente ho conosciuto il grande regista coreano Bong Joon-ho, premio Oscar per il film Parasite. È stato così simpatico che si è messo in ginocchio e ha accennato In ginocchio da te! Mi sono emozionato..."

Facciamo un piccolo passo indietro. Nel 2019, Bong Joon-ho aveva inserito In ginocchio da te nella colonna sonora di Parasite, il suo film premiato agli Oscar con quattro statuette. A maggio dello stesso anni, il regista aveva fatto sapere a Gianni Morandi che gli avrebbe fatto piacere conoscerlo, prima o poi, e il cantante italiano a sua volta si era detto sorpreso e felice.

Qualche giorno fa, al debutto della Mostra del Cinema di Venezia 2021, Bong Joon-ho - che quest'anno è presidente della giuria - aveva ribadito il desiderio di incontrare Gianni Morandi. E oggi, l'ultimo giorno della kermesse, l'incontro c'è stato davvero! Nella foto, Bong Joon-ho si inginocchia al cantante, che a sua volta sorride felice. Alla mano destra del cantante, si può notare un tutore che il cantante indossa come conseguenza del brutto incidente che gli è capitato a marzo. Gianni Morandi fu ricoverato dopo essersi ustionato le mani mentre cercava di bruciare delle sterpaglie nella sua proprietà.