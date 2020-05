Parasite e Gianni Morandi: il video della scena con In ginocchio da te

Ecco finalmente il video della famosa scena di Parasite, quella per cui Bong Joon-Ho ha pescato nella discografia di Gianni Morandi. Già durante l'anteprima di Cannes aveva fatto sorridere la scelta particolare di utilizzare In ginocchio da te come colonna sonora di uno dei momenti ad alta tensione del film Premio Oscar: il piano minuziosamente studiato dalla famiglia Kim rischia di fallire miseramente per colpa della vecchia governante che in realtà nasconde un segreto non molto diverso dal loro.

Perchè Bong Joon-ho ha scelto proprio Gianni Morandi? In realtà, come ha spiegato nella nostra intervista su Parasite, ad attirarre la sua attenzione è stato solo il titolo, In ginocchio da te, che ben illustrava la situazione dei protagonisti, letteralmente messi in ginocchio dagli antagonisti. La sua reazione nello scoprire che si tratta in realtà di una canzone d'amore è stata di grande sorpresa e divertimento, anche se, ha ammesso, questo avrebbe reso la scena ancora più particolare.

Bong Joon-ho con i premi Oscar per Parasite

Nonostante non si sia trattato di un omaggio in piena regola al cantautore italiano - molto conosciuto e apprezzato in Corea del Sud - da parte di un fan, tuttavia Bong Joon-Ho proprio a Cannes aveva pubblicamente dichiarato di voler conoscere Gianni Morandi. Academy Two - distributore di Parasite in Italia - in quell'occasione aveva immediatamente contattato l'amato artista di Monghidoro che, con la consueta affabilità, aveva risposto: "Mi vuole conoscere? Ma certo, magari vado io da lui, potrebbe essere l'occasione per una tournee in Sud Corea dove non sono mai stato".

Da quel dì non abbiamo più avuto molte notizie in merito al sospirato incontro, ma l'idillio tra Gianni Morandi e Parasite è andato avanti almeno fino alla notte degli Oscar 2020 quando, dopo le 4 statuette conquistate dal film sudcoreano, in tantissimi hanno cominciato a contattare Morandi per complimentarsi! Anche se, come ha ricordato lui stesso in un simpatico video via social: "Oggi mi chiamano come tutti come se avessi vinto l'Oscar, ma l'Oscar lo ha vinto il film, non io".