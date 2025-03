C'è posta per te, Gianni Morandi in lacrime per la storia di Rita: "Anche la mia non era una famiglia ricca"

La storia di una famiglia che ha lottato tra difficoltà economiche e sacrifici emoziona il pubblico e non solo. Gianni Morandi, guest a C'è posta per te, si rivede nel racconto di Rita e condivide la sua esperienza personale.

La puntata di C'è Posta per te di ieri sera ha regalato un momento di grande emozione quando Rita ha deciso di ringraziare pubblicamente i suoi genitori con una sorpresa speciale: l'arrivo di Gianni Morandi. Cresciuta in una famiglia che ha affrontato difficoltà economiche, solo da adulta la donna ha realizzato quanto sacrificio ci fosse dietro ogni gesto dei suoi genitori. "I soldi non bastavano mai, ci aiutava la chiesa", ha raccontato tra le lacrime a Maria De Filippi.

La storia di Rita a C'è posta per te emoziona lo studio

Rita ha raccontato il suo percorso, una storia di incomprensioni e rimpianti per non aver capito, da bambina, le difficoltà economiche che i suoi genitori Ivana e Marco affrontavano quotidianamente. "Io non li avevo capiti, ora ho compreso che avevo due genitori fantastici, ora capisco dove ho sbagliato", ammette a Maria De Filippi. Rivelando a lei e ai suoi genitori il senso di colpa che l'ha accompagnata negli anni.

Ora, da madre, ha compreso gli sforzi che i suoi genitori hanno fatto per darle tutto il possibile, e per questo ha voluto ringraziarli pubblicamente. Per farlo, ha scelto il cantante che è stato la "colonna sonora di tutta la sua famiglia": Gianni Morandi.

Gianni Morandi si immedesima

Gianni Morandi

Quando Gianni Morandi ha fatto il suo ingresso sulle note di Uno su mille, lo studio di C'è posta per te si è riempito di un'emozione palpabile. Visibilmente commosso, il cantante ha poi condiviso un pezzo della sua infanzia, svelando di essersi rivisto nella storia di Rita. "Ho ascoltato la vostra storia, mi sono commosso. Mi sono immedesimato. Anche noi non eravamo una famiglia molto ricca", dice in lacrime a Rita.

"Anche mio padre faceva queste cose. Andava al mercato il giovedì, quando finiva, comprava delle cose, le prendeva con pochi soldi e le portava a casa. Anche mia madre, andava a lavare alla pozza comunale con le mani gelate", rivela Morandi. "Voi non avete mai mollato, avete messo i figli davanti a tutto".

Parole semplici, ma cariche di significato, che hanno rafforzato il messaggio di gratitudine e amore che Rita voleva trasmettere ai suoi genitori.

Ma dopo le lacrime arriva la musica. Morandi ha infatti invitato Ivana e Marco a cantare insieme a lui Fatti mandare dalla mamma e Uno su mille. Un momento di leggerezza che ha fatto da epilogo alla storia toccante di Rita.