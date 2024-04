Gianni Morandi senza benda sull'occhio stasera a Evviva!: perchè?

Gianni Morandi, alle prese con la prima puntata di Evviva!, lo show che celebra i 70 anni della RAI, apparirà su Rai 1 senza l'occhio bendato, nonostante solo due giorni fa abbia fatto preoccupare tutti i fan con una foto sui social che lo mostrava a casa, in convalescenza, con l'occhio destro coperto. Il motivo è presto spiegato: la puntata in onda in questo venerdì 26 aprile è stata registrata prima dell'intervento.

Gianni Morandi non ha fatto a pugni

Accompagnato da due ospiti d'eccezione come Carlo Conti e Leo Gassman, Morandi dedicherà il primo dei due appuntamenti con Evviva! a Roma e al sabato sera degli italiani lungo 70 anni di televisione pubblica.

Mercoledì però era apparso su Instagram non proprio in perfetta forma: sul divano di casa con un occhio coperto da una benda bianca, l'artista bolognese aveva scherzato nella didascalia: "Ho fatto a pugni". Era seguito il commento ironico del figlio Marco a stemperare ulteriormente la preoccupazione: "Tranquilli, tutto a posto, un piccolo diverbio tra padre e figlio".

Solo dopo qualche ora, rispondendo ad alcuni commenti di amici famosi e fan, Gianni Morandi aveva svelato che il suo occhio in realtà non era stato la vittima di nessuna colluttazione ma che la benda era dovuta a un intervento al cristallino e di sentirsi già molto meglio.