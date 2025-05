GialappaShow torna stasera su TV8 e Sky con il meglio della stagione e tre conduttrici d'eccezione

Il 26 maggio in prima visione su TV8, Sky e NOW arriva lo speciale di GialappaShow, con clip inedite e momenti cult della quinta stagione. Ad affiancare il Mago Forest tre icone della TV italiana.

GialappaShow chiude col botto una stagione fitta di sketch memorabili in cui non sono mancate le polemiche (qualcuno ha detto Monica Setta?). Questa sera, lunedì 26 maggio alle ore 21.30, arriva su TV8, Sky e NOW una Edizione Straordinaria che promette risate a raffica: uno speciale in prima visione assoluta che raccoglie clip mai andate in onda e i momenti più esilaranti (ma anche i più imbarazzanti) di questa quinta stagione.

Tre signore della TV al fianco del Mago Forest

GialappaShow

Alla conduzione, accanto all'immancabile Mago Forest, volto ironico e surreale dello show, arrivano tre ospiti d'eccezione: Mariolina Cannuli, Emanuela Folliero e Gabriella Golia. Tre storiche annunciatrici televisive che hanno fatto sognare e sorridere intere generazioni. Il loro ritorno in scena aggiunge un tocco retrò irresistibile a uno show che vive di nostalgia e comicità irriverente.

Il meglio e il peggio della stagione in un unico appuntamento

Giulia Vecchio imita Milly Carlucci

Prodotto da Banijay Italia, il GialappaShow ha confermato anche quest'anno un cast comico di altissimo livello, con volti noti e nuove sorprese: dal veterano del programma Marcello Cesena a Brenda Lodigiani, passando per Giovanni Vernia, il duo Gigi e Ross, Toni Bonji e le new entry Giulia Vecchio - che ha fatto parlare di sé e non poco - e Carlo Amleto. Una squadra che ha saputo conquistare il pubblico e la critica, grazie a sketch corrosivi e irresistibili parodie dell'attualità.

L'Edizione Straordinaria del GialappaShow, stasera su TV8 e Sky

Lo speciale del 26 maggio è scritto, come sempre, dalla storica squadra della Gialappa's Band, dove Marco Santin e Giorgio Gherarducci sono affiancati da Lucio Wilson e una redazione di autori di prim'ordine che ci ha regalato momenti davvero esilaranti.

Quella di questa sera sarà quindi la degna chiusura di una stagione divertentissima del GialappaShow, da godere fino all'ultimo secondo: pronti a rivedere il meglio e il peggio del programma ormai iconico di TV8?