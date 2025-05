GialappaShow: perché ci siamo innamorati di Brenda Lodigiani e Giulia Vecchio

LOL sembrava averci dimostrato che forse di comici validi e freschi in Italia non c'è n'erano più. Invece, proprio lì potremmo aver (ri)pescato qualche nome ritrovato (con gioia), in seguito rivalutato e apprezzato in un altro contesto. Una vera e propria fucina comica al pari di Zelig, ovvero gli show della Gialappa's Band che hanno tenuto banco sui canali Mediaset negli anni '90 e 2000. Da lì sono nati, tra gli altri, Paola Cortellesi e Fabio De Luigi.

Grazie al reboot GialappaShow, in onda in simulcast su TV8 e Sky Uno, i Gialappi si sono ritrovati più libertà creativa senza perdere la propria verve e il proprio occhio per i nuovi talenti. Lo confermano su tutti - tra i tanti nomi di queste nuove edizioni dal 2023 ad oggi - due ragazze che vogliamo segnalare: Brenda Lodigiani e Giulia Vecchio.

Brenda Lodigiani, dai Gialappi ai pasticceri

Lombarda classe 1987, una vita di imitazioni in vari programmi d'intrattenimento - Giulia Innocenzi, Roberta Lombardi - e personaggi di finzione nella sesta stagione di Camera Café e nei film del Terzo Segreto di Satira per approdare infine nel 2023 nel reboot di GialappaShow - con gli autori Giorgio Gherarducci e Marco Santin, e il conduttore Mago Forest - e in vari factual Prime Video a partire da LOL 3.

GialappaShow. Brenda Lodigiani è Annalaisa.

Accanto a Valentina Barbieri - ovvero una "quasi unica" Ilary Blasi - si fa notare subito come Angela Brambati dei Ricchi e Poveri, Lazza, Marcella Bella (M - La figlia del secolo in concomitanza con l'arrivo ad inizio 2025 della serie Sky su Mussolini, data l'appartenenza politica della cantante), l'androide Ester Ascione (per la quale impara ad andare sull'overboard) e ovviamente Annalaisa l'alter ego canoro e scenico di Annalisa. Tanto che la stessa cantante arriva come ospite per duettare insieme, stando moltissimo al gioco. Annalaisa finisce per cantare in coppia addirittura con Elodie anticipando ciò che accadrà davvero tra le due interpreti originali sul palco del Forum di Assago.

Le vogliamo sempre più bene perché riesce ad essere caratterizzante ma graffiante, cinica ma mai cattiva gratuitamente, ironica e pungente pur restando accogliente e, a modo suo, dolce. Forse davvero è l'erede di Paola Cortellesi, tanto che ora è stata scelta per condurre dalla prossima edizione Bake Off Italia su RealTime al posto della storica Benedetta Parodi. Ma ad averci davvero rubato il cuore non sono le sue tante riuscite imitazioni, bensì il suo personaggio più originale. Forse perché ne rappresenta tanti insieme - le famose maestranze invisibili della tv come del cinema italiano: Miriam, la briffatrice che si occupa di accogliere, microfonare e mandare in studio (oppure cacciarli via) gli ospiti che in ogni puntata arricchiscono la trasmissione.

Il cast del programma

Coraggiosa - come quando dice a Martina Colombari quello che molti pensano di lei - irriverente - come quando ricorda a Stefano Accorsi che essere padre non è un valore aggiunto nella società - sorprendente - come quando si lascia andare completamente a Riccardo Scamarcio. Dopotutto, "Anche Miriam è una donna e non ha paura di mostrarlo". Si divide tra l'essere esaurita mentale per avere a che fare con tante star che vengono a promuovere i loro show, singoli, libri e chi più ne ha più ne metta, e il voler rimanere "terra-terra" perché pur sempre una dei tecnici del programma; la sua autenticità è ciò che amiamo di lei e che ci fa sempre ridere, forse un po' anche di noi come se ci guardassimo allo specchio.

Ci piace perché non ha paura di mandare via gli ospiti invece di raccattarli a più non posso. È riuscita addirittura a creare un tormentone - continuando a citare spesso Silvia Toffanin e i programmi Mediaset dove un tempo andavano in onda i Gialappi come ben sappiamo - ovvero Gianni Sperti che continua a chiamare a gran voce in trasmissione. Un giorno accadrà che l'opinionista coglierà l'invito sotto mentite spoglie e non vediamo l'ora di vederlo come ospite al GialappaShow.

Giulia Vecchio, da Milly a Ballando con le Stelle

Passiamo da un personaggio originale ad un'imitazione già iconica. Nella quarta edizione che si appresta a concludersi di questo revival, c'è un'altra comica che si è distinta tra le altre - senza nulla togliere ai tanti bravi volti che vediamo disturbare il Mago Forest. Stiamo parlando di Giulia Vecchio, altra scoperta dai talent scout Gherarducci&Santin, che ha parodiato una delle regine del palinsesto Rai e storica conduttrice italiana: Milly Carlucci.

I conduttori

Un vero e proprio evento come si legge in molti commenti sul web "Nessuno aveva avuto il coraggio di farlo finora". Il gioco però è valso la candela. Non solo la caratterizzazione è assolutamente adorabile e spassosa - dall'apprezzamento della falsa Milly per gli scalini e per il poter ballare in ogni occasione, quando la vera Carlucci non lo fa quasi mai, fino al controllo qualità della propria condizione fisica dato che è costantemente in movimento. Non solo: si vanta di aver rilanciato molte carriere (e situazioni amorose) grazie a Ballando con le Stelle - ed in parte è vero, pensiamo a Bianca Guaccero, tanto che la falsa Milly le ha dedicato un "trattamento".

Sognando Ballando con le Stelle

Quindi è sempre pronta a portare scherzosamente fortuna ai vari ospiti - pensiamo alla giornalista Francesca Fialdini e al suo programma che secondo lei non dovrebbe più andare in onda "ho sentito voci in Rai". Oppure all'opera prima di Greta Scarano che non avrà successo al botteghino perché "Che triste il cinema in cui bisogna stare seduti stretti e non si può ballare come in tv". Un'imitazione apprezzata anche dalla Carlucci originale, talmente tanto (a dimostrazione di che grande professionista sia) che l'ha invitata a Sognando Ballando con le Stelle, edizione primaverile di passaggio in vista della prossima stagione dello storico programma di Rai1. Cosa combineranno in pista le due Milly insieme?

GialappaShow. Giulia Vecchio è Milly Carlucci.

Lo stesso feedback non si può certo dire Giulia Vecchio lo abbia avuto per l'altra imitazione presentata, ovvero Monica Setta, giornalista di Storie di donne al bivio che è diventato "Robba da donne" in cui la finta conduttrice si fa spesso aiutare dalle ospiti a prepararsi - la vera però in risposta alla parodia non apprezzata ha dichiarato "Io non ho trucco e parrucco e devo fare tutto da sola" dando quindi indirettamente ragione alla sua versione _fake. Non solo: nella satira mette i piedi in faccia alle intervistate, quando nella realtà spesso finisce per parlare loro sopra. La giornalista ha addirittura messo di mezzo gli avvocati senza però bloccare il programma, difendendo la propria genuinità che non corrisponde sempre alla bellezza canonica che si vede in tv, rispetto al "mostro" fatto apparire in trasmissione. Nonostante le polemiche, l'ulteriore conferma che la comicità italiana è ancora viva e vegeta, e la sia può trovare al GialappaShow.