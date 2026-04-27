GialappaShow su TV8: Geppi Cucciari e Luca Argentero tra gli ospiti di stasera

Nuova puntata del GialappaShow in onda su TV8 con Geppi Cucciari al fianco del Mago Forest. Tra gli ospiti del 27 aprile Luca Argentero, Flavio Insinna, Isabella Ferrari e sketch comici con parodie, musica e gag inedite.

Il lunedì sera si conferma l'appuntamento fisso con la satira e il divertimento firmato Gialappa's Band. Stasera, lunedì 27 aprile, alle ore 21:30, va in onda la quinta puntata del GialappaShow su TV8. Giorgio Gherarducci e Marco Santin tornano a commentare il meglio (e il peggio) della TV, ma la vera novità riguarda il palco.

Geppi Cucciari co-conduttrice con il Mago Forest

Dopo il successo delle scorse settimane, la co-conduzione passa nelle mani di Geppi Cucciari. La comica sarda entra nel tempio della Gialappa's come mattatrice assoluta: non si limiterà a fare da spalla al Mago Forest, ma promette di travolgere lo studio con performance musicali, balletti e le sue iconiche battute taglienti. Un duo che si preannuncia esplosivo e imprevedibile.

Ospiti della puntata: Argentero, Insinna, Ferrari e Jake La Furia

Il parterre di ospiti di questa quinta puntata è stellare. Ecco chi vedremo interagire con il cast:

Luca Argentero : torna a vestire i panni dell'avvocato nell'imperdibile sketch di Sensualità a corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino.

: torna a vestire i panni dell'avvocato nell'imperdibile sketch di Sensualità a corte con Marcello Cesena e Simona Garbarino. Jake La Furia : dopo aver co-condotto la scorsa puntata, torna per un cameo speciale nella docu-serie dedicata a Gineprio (Ubaldo Pantani).

: dopo aver co-condotto la scorsa puntata, torna per un nella docu-serie dedicata a Gineprio (Ubaldo Pantani). Isabella Ferrari : protagonista di un surreale meeting di lavoro al bar con Amos (Alessandro Betti).

: protagonista di un surreale meeting di lavoro al bar con Amos (Alessandro Betti). Flavio Insinna: nelle insolite vesti di Glaudio, cugino di Amos, pronto a mettersi in gioco nel Forest's Quiz.

Mago Forest e Luca Argentero

Musica live e performance speciali sul palco

Il comparto musicale vedrà l'energia rock delle Bambole di Pezza insieme ai Neri per Caso. Ad accompagnarli ci sarà Emanuele Cedrone con la "melodiosa" (un particolare strumento musicale a forma di sega) per un mash-up folle: si passerà da Rumore di Raffaella Carrà a Pride (In the name of love)" degli U2, Balliamo sul mondo di Ligabue e (I Can't Get No) Satisfactiondei Rolling Stones.. La sigla, diversa per ogni puntata, questa settimana è ispirata a Il Nome della rosa, e coinvolge come sempre tutto il cast.

Sketch, parodie e nuove fiction comiche

Sul fronte parodie, occhi puntati su Brenda Lodigiani: per la prima volta la sua Victoria Cabello farà irruzione fisica in studio, prima di trasformarsi nella "cantante maledetta" Bereguarda. Torneranno anche le imitazioni di Giulia Vecchio (Monica Setta, Iva Zanicchi ed Ema Stokholma) e un Edoardo Ferrario (Maicol Pirozzi) in versione "innamorato" e pronto a dilapidare il budget aziendale in cialde di caffè.

Edoardo Ferrario al photocall del GialappaShow 2026

Tornano anche le rubriche e le fiction più amate del GialappaShow con nuovi episodi ricchi di parodie e situazioni surreali. Tra le più attese: Storie male di Maccio Capatonda, Tatoo tour di Stefano Rapone, Terapia di gruppo con Alessandro Betti, Brenda Lodigiani, Gigi & Ross e Alessandro Tiberi, L'avvocato D'Ufficio di Toni Bonji, Falserrimo con Gigi nei panni di Fabrizio Corona tra improbabili scoop, e Ciak si Rigira con i bloopers di Sabrina Ferilli parodiata da Valentina Barbieri.

Dove vedere il GialappaShow

GialappaShow va in onda stasera alle 21.30 su TV8, ed è disponibile anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW, per non perdere nessuno dei momenti più comici e virali della puntata.