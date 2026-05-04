Gialappashow stasera su TV8: anticipazioni, conduttrice, cast e ospiti del 4 maggio

Maria Chiara Giannetta debutta alla co-conduzione accanto a Mago Forest in una puntata ricca di ospiti e parodie: da Carlo Conti a Luca Argentero, tra sketch, imitazioni e musica live.

Anche questo lunedì sera torna l'appuntamento fisso con la satira e il divertimento della GialappaShow. Stasera, lunedì 4 maggio, alle 21:30, va in onda su TV8 una nuova puntata del programma. Alla guida ritroviamo come sempre Giorgio Gherarducci e Marco Santin, pronti a commentare il meglio (e il peggio) della televisione. Ma questa settimana c'è anche una novità importante sul palco.

Maria Chiara Giannetta co-conduttrice: chi è la protagonista della serata

Dopo Geppi Cucciari, la co-conduzione passa nelle mani di Maria Chiara Giannetta. L'attrice, che dall'8 maggio vedremo su Sky nella serie Rosa Elettrica - In fuga con il nemico nei panni di una giovane agente sotto copertura, affiancherà il padrone di casa Mago Forest.

Ospiti e sketch: da Carlo Conti a Luca Argentero tra autoironia e parodie

Tra i protagonisti della puntata torna Ubaldo Pantani con il personaggio di Gineprio, al centro di una docu-serie interna sempre più ricca di personaggi del piccolo schermo conosciuti al pubblico. Questa sera ci saranno Carlo Conti e Luca Argentero, coinvolti in un cameo all'insegna dell'autoironia. Spazio poi a Edoardo Ferrario, che veste per la prima volta i panni del giornalista Aldo Cazzullo.

Vererrimo e le parodie cult: Brenda Lodigiani e gli altri protagonisti

Grande attesa per Brenda Lodigiani, che torna a condurre Vererrimo, parodia del talk show di Silvia Toffanin. Ospite del salotto sarà Giampaolo Morelli, protagonista del film L'amore sta bene su tutto, in uscita il 6 maggio 2026.

Non mancheranno anche:

Il personaggio di Bereguarda interpretato da Brenda Lodigiani

I trasformismi di Giulia Vecchio tra Ema Stokholma e Iva Zanicchi

Sketch e rubriche: da Maccio Capatonda a Sabrina Ferilli versione parody

Tornano le rubriche più amate del programma, con nuovi episodi ricchi di satira:

"Storie Male" con Maccio Capatonda

I monologhi e personaggi di Stefano Rapone

Toni Bonji tra "Avvocato d'Ufficio" e "Demotivatore"

"Falserrimo" con Gigi nei panni di Fabrizio Corona

"Ciak si Rigira" con i bloopers di Sabrina Ferilli parodiata da Valentina Barbieri

Momento musicale: Maria Antonietta e Colombre tra indie e grandi classici

Sul versante musicale, protagonisti della serata saranno Maria Antonietta e Colombre, che porteranno in scena un mashup tra sonorità indie e grandi classici internazionali. Ad accompagnarli anche i Neri per Caso insieme al duo Sitar e Tabla. La sigla, diversa ogni settimana, sarà ispirata al film premio Oscar Momenti di gloria e coinvolgerà come sempre tutto il cast.