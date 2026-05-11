Gialappashow su TV8 Paola Iezzi co-conduttrice, ospiti e parodie di stasera 11 maggio

Il lunedì di TV8 è dedicato alla satira pungente della Gialappa's Band. Stasera, lunedì 11 maggio, alle ore 21:30, va in onda il settimo appuntamento con GialappaShow. Il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, promette una serata ricca di musica, imitazioni folli e grandi ospiti, visibile in simulcast anche su Sky e in streaming su NOW.

Paola Iezzi al fianco del Mago Forest: da X Factor alla satira

La grande protagonista della serata è Paola Iezzi. L'apprezzata cantante e giudice di X Factor sveste i panni istituzionali per affiancare il Mago Forest in una veste inedita e poliedrica. Paola non si limiterà alla co-conduzione: la vedremo esibirsi in duetti, balli e imitazioni, dimostrando un talento comico sorprendente.

La Iezzi sarà inoltre al centro di uno dei momenti più attesi: un cameo nei panni di Iris, la sorellastra di Jean Claude, nel nuovo episodio della serie cult "Sensualità a corte" con Marcello Cesena e Simona Garbarino.

Brenda Lodigiani nei panni di Silvia Toffanin

Sarah Felberbaum a "Vererrimo" e il ritorno di Matilda De Angelis

Il cast degli ospiti è particolarmente ricco. Si parte subito forte con l'attrice Sarah Felberbaum, che sarà "vittima" dell'intervista di Silvia Toffanin (interpretata da una magistrale Brenda Lodigiani) nello sketch Vererrimo.

Grande ritorno anche per Matilda De Angelis: dopo aver co-condotto la terza puntata, l'attrice torna come protagonista della stravagante docu-serie su Gineprio, il personaggio portato in scena da Ubaldo Pantani.

Musica d'autore: Tullio De Piscopo e i Neri per Caso

Il comparto musicale di questa puntata è di altissimo livello. Sul palco saliranno:

Tära : la cantautrice italo-palestinese.

: la cantautrice italo-palestinese. Tullio De Piscopo : il leggendario batterista si unirà ai Neri per Caso per una versione emozionante di Luglio, Agosto, Settembre (Nero) degli Area.

: il leggendario batterista si unirà ai per una versione emozionante di Luglio, Agosto, Settembre (Nero) degli Area. Mashup esplosivo: De Piscopo e i Neri per Caso faranno ballare il pubblico con un mix tra Yes I know my way di Pino Daniele e I wish di Stevie Wonder.

Gineprio interpretato da Ubaldo Pantani

Le nuove imitazioni: da Fabrizio Corona a Stefano De Martino

Il cast di comici è pronto a dare il massimo con doppi e tripli ruoli:

Brenda Lodigiani : oltre alla Toffanin, porterà sul palco un'irriverente Victoria Cabello .

: oltre alla Toffanin, porterà sul palco un'irriverente . Giovanni Vernia : il suo Spasmo tornerà con una proposta di matrimonio rap esilarante.

: il suo Spasmo tornerà con una proposta di matrimonio rap esilarante. Giulia Vecchio : si dividerà tra una verace Iva Zanicchi (che duetterà con i Neri per Caso in versione Manu Chao) ed Ema Stokholma.

: si dividerà tra una verace (che duetterà con i Neri per Caso in versione Manu Chao) ed Ema Stokholma. Gigi & Ross : Gigi vestirà i panni di Fabrizio Corona e del conduttore Stefano De Martino .

: Gigi vestirà i panni di e del conduttore . Stefano Rapone e Toni Bonji: il primo sarà il giornalista Arborio Corbellini, il secondo tornerà nelle vesti del temutissimo "Demotivatore".

Tornano le serie cult: da Maccio Capatonda a Michela Giraud

Non mancheranno i pilastri della risata firmata Gialappa's: