GialappaShow: la replica a Monica Setta è in un video "in punta di fioretto"

Monica Setta si offende per l'imitazione a GialappaShow e chiama il Codacons, ma la risposta dei Gialappi in tv è una vera bordata di ironia.

Che Monica Setta non abbia preso affatto bene l'imitazione fatta da Giulia Vecchio al GialappaShow ormai è cosa nota. Dopo aver fatto scrivere dagli avvocati al programma e a Tv8, ora la giornalista ha coinvolto addirittura il Codacons. Ma mai stuzzicare il can che dorme, si dice, e infatti la risposta dei Gialappi non si è fatta attendere. Ieri sera, con il loro stile inconfondibile, hanno mandato in onda un servizio ad hoc dal titolo ironico "In punta di fioretto". Un contributo che, tra stoccate eleganti e il solito sarcasmo affilato a cui ci hanno abituati, mette in luce alcune uscite celebri della conduttrice.

GialappaShow e la replica alla "delicatissima Monica Setta"

Nel servizio del GialappaShow gli autori hanno recuperato alcune delle interviste più discusse condotte da Monica Setta nella sua trasmissione Storie Di Donne Al Bivio. A far discutere è, per esempio, la domanda rivolta ad Antonella Mosetti su OnlyFans: "Scusa la domanda da giornalista che ha iniziato facendo economia, ma tutto questo è fatturato? E alla voce qual è? Prestazione di immagine?". La domanda che tutti si pongono, sottolineano i Gialappi.

E non è tutto. Con Serena Grandi la conduttrice affronta temi delicatissimi e i trascorsi giudiziari dell'attrice con un approccio che definire diretto è riduttivo. "Problemi giudiziari, problemi di soldi, la cocaina... Mai avuto rapporti con sostanze stupefacenti? Ma mai neanche una volta ti hanno offerto cocaina e tu l'hai accolta?", chiede Setta a una Serena Grandi visibilmente imbarazzata. In sottofondo la Gialappa's Band dà il meglio di sé.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il caso Mercedesz Henger e le "precisazioni" sull'identità del padre

Anche Mercedesz Henger è finita sotto la lente della "delicatissima" Monica Setta. La conduttrice ha calcato la mano più volte sull'identità del padre biologico della ragazza, sottolineando che Riccardo Schicchi, pur essendo stato il marito di Eva Henger, non è il suo padre naturale. "La mamma è Eva Henger, il papà non è Riccardo Schicchi", dice Setta. E ancora: "Riccardo Schicchi com'è stato come padre anche se non lo è biologicamente?".

"Lo hai già detto! Lo abbiamo capito. Si vabbé ma bastaaaa", dicono i Gialappi. E noi concordiamo.

Una risposta pungente, ma senza rinunciare all'ironia

GialappaShow

Il servizio andato in onda ieri sera può essere letto, quindi, come una risposta ufficiale da parte di GialappaShow alla lettera dell'avvocato di Monica Setta. Il tono? Sempre quello: pungente, ironico e mai scontato. Del resto, quando c'è di mezzo la Gialappa'Band, l'ultima parola non è mai detta. E anche stavolta, con un sorriso, hanno fatto centro.