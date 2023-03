Ghosted: Chris Evans e Ana de Armas nel trailer del nuovo film Apple TV+

Apple TV+ ha condiviso il trailer del nuovo film Ghosted, con star Chris Evans e Ana de Armas, in arrivo prossimamente in streaming.

Chris Evans e Ana de Armas sono i protagonisti di Ghosted, un nuovo film in arrivo in streaming di cui Apple TV+ ha condiviso il primo trailer.

Nel video si assiste al primo incontro di una coppia che sembra destinata ad avere un lieto fine. Quando il protagonista non riceve più risposta ai messaggi inviati alla donna che ama, tuttavia, decide di andare a farle visita, ideando il viaggio come un gesto romantico. Il giovane non sa però che l'amata è in realtà una super spia e si ritrova così coinvolto in situazioni complicate e rischi potenzialmente mortali.

Il film Ghosted è stato diretto da Dexter Fletcher e i due protagonisti Chris Evans e Ana de Armas, insieme sul set per la terza volta, sono stati coinvolti come produttori esecutivi in collaborazione con gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, già autori di Deadpool.

The Gray Man: Chris Evans e Ryan Gosling nell'action movie più figo dell'estate

Il film si ispira a classici come All'inseguimento della pietra verde, avventuroso cult del 1984 interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner.

L'ex Captain America e la star di Blonde hanno già recitato insieme in occasione di Cena con delitto e The Gray Man. L'attrice ha sostituito Scarlett Johansson nel progetto targato Apple dopo che la collega ha dovuto rinunciare al lungometraggio a causa di altri impegni professionali che le hanno impedito di dare la sua disponibilità nel periodo previsto per le riprese.