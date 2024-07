Ghostbusters: la Deluxe Edition Ltd Numerata + Gadget con i film fino a Legacy in 4K è in sconto su Amazon

Su Amazon, grazie a un'offerta a tempo, potete attualmente trovare la Deluxe Edition Ltd Numerata + Gadget coi film di Ghostbusters fino a Legacy, in 4K (3 Bd 4K + 3 Bd Hd), in sconto.

Il ritorno al cinema dei Ghostbusters, oltre a suscitare un certo scalpore, ha anche e nuovamente confermato tutto l'amore che da sempre gli appassionati conservano e mantengono nei confronti di questa ormai saga. Le storiche avventure degli Acchiappafantasmi più sopra le righe della storia hanno lasciato il segno su più di una generazione, riuscendo sempre e comunque a coinvolgere nelle proprie avventure grazie alla verve riconoscibile di un mondo sia familiare che ancora tutto da esplorare. A riprova di ciò abbiamo le risposte positive nei confronti di Ghostbusters: Legacy e del suo successore, nuovamente sulla bocca di tutti e nei cuori dei fan più affiatati.

Partendo da un amore così viscerale, sentito e manifesto abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare la spettacolare Deluxe Edition Ltd Numerata + Gadget che include Ghostbusters 1-2-3 in 4K (3 Bd 4K + 3 Bd Hd), in offerta. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questa segnalazione, è possibile trovarla a 68,30€, con uno sconto del 15% sul prezzo più basso recente. Se interessati al recupero, o ad avere informazioni aggiuntive sul prodotto cinematografico in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente, o in alternativa cliccare su questo indirizzo. Affrettatevi che si tratta di un'offerta a tempo!

Il peso di Ghostbusters nelle ere

I film di Ghostbusters hanno avuto un impatto significativo sulla cultura pop mondiale, diventando un fenomeno culturale iconico sin dal loro debutto negli anni '80. La combinazione unica di commedia, fantascienza e horror ha catturato l'immaginazione del pubblico, creando un nuovo genere ibrido. Le battute memorabili, il logo distintivo e la canzone a tema sono entrati nel linguaggio comune e sono facilmente riconoscibili anche da chi non ha visto i film.

Da questo grande successo ne è derivato un vasto franchise che include sequel, serie animate, fumetti, videogiochi e merchandising, dimostrando la capacità dei film di attraversare diverse generazioni e mezzi di comunicazione, che hanno invariabilmente influenzato numerosi film e programmi TV successivi, stabilendo un modello per le commedie soprannaturali.

Ghostbusters: da Legacy a Minaccia Glaciale, il nuovo ciclo e l'elaborazione del lutto

Nella Deluxe Edition Ltd Numerata + Gadget di Ghostbusters 1-2-3 - 4K (3 Bd 4K + 3 Bd Hd) troverete i film fino a Legacy, il poster originale del film Ghostbusters, la spilla di Ghostbusters: Legacy e il portachiavi sempre di questo.