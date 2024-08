Sigourney Weaver chiarisce la sua opinione sul futuro di Dana Barrett: la rivedremo in Ghostbusters?

I nuovi capitoli del franchise Ghostbusters hanno soddisfatto anche i nostalgici dei primi due film degli anni '80, riportando sul grande schermo anche la maggior parte degli storici personaggi della saga. Da Bill Murray a Annie Potts, che nell'ultimo film ha anche indossato l'iconica tuta.

Un solo nome è mancato all'appello, oltre a quello del compianto Harold Ramis e di Rick Moranis, in Minaccia glaciale: Sigourney Weaver. L'attrice ha interpretato Dana Barrett nei primi due film e in un cameo sia nella versione femminile del 2016 sia in Ghostbusters: Legacy ma non è comparsa nel film di Gil Kenan.

Tornerà Dana Barrett?

Ospite illustre alla Mostra del Cinema di Venezia, Sigourney Weaver ha risposto alla domanda specifica lasciando ancora dei dubbi sul suo ritorno o meno nel franchise:"Non che io sappia" ha chiosato la star di Avatar.

Sigourney Weaver al Festival di Berlino

Lo scorso anno, Sigourney Weaver aveva anticipato ai fan che non avrebbe partecipato a Minaccia glaciale:"No, non mi è stato chiesto di partecipare a questo Ghostbusters". Oltre all'attrice e allo storico interprete di Egon Spengler, Harold Ramis scomparso nel 2014, anche Rick Moranis non è più apparso nella saga, addirittura dal secondo film. L'attore canadese si è ritirato da tempo dalle scene.

Attualmente Netflix sta sviluppando una serie animata di Ghostbusters, probabilmente con l'obiettivo di portare avanti per parecchi anni lo spirito della saga cinematografica. In Ghostbusters - Minaccia glaciale sono tornati tra i protagonisti Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard e Mckenna Grace, oltre ai volti storici come quelli di Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts e William Atherton.

Il film è stato diretto da Gil Kenan, che ha ereditato lo scettro della regia da Jason Reitman, rimasto come produttore. Reitman ha riportato sullo schermo il franchise lanciato negli anni '80 dal padre Ivan Reitman, regista dei primi due episodi.

Nella serata di ieri, Sigourney Weaver ha ritirato il Leone d'Oro alla carriera durante la Mostra del Cinema.