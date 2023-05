Ghostbusters: il set LEGO della Ecto-1, la leggendaria macchina degli acchiappafantasmi, è scontato su Amazon

Il set LEGO Ghostbusters della Ecto-1 è in offerta su Amazon; stringerete fra le vostre mani una delle automobili più famose nella storia del cinema.

Su Amazon il set LEGO della Ecto-1 dei Ghostbusters è attualmente in offerta. Sul sito trovate la famosissima macchina degli acchiappafantasmi, con tantissimi dettagli aggiuntivi, a 179.00 €, con uno sconto del 25% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Nel dettaglio, il set LEGO Ghostbusters: Legacy comprende: una splendida replica della Ecto-1 basata sulla Cadillac Miller-Meteor del 1959 con un kit auto dotato di sterzo funzionante, botola con trappola per fantasmi, postazione estensibile con mitragliatore, un dispositivo olfattivo per l'individuazione di spettri e uno zaino protonico orientabile per intrappolare fantasmi e demoni.

Ghostbusters: Legacy, confermato il ritorno a New York per il sequel

Costruite anche voi una vera e propria meraviglia pensata apposta per i fan di Ghostbusters. Composto da 2352 pezzi, questo set LEGO può diventare un perfetto elemento da esporre in ufficio o in casa, o una spettacolare idea regalo.