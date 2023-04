Ghostbusters: Legacy, confermato il ritorno a New York per il sequel

Il produttore di Ghostbusters: Legacy, Jason Reitman ha confermato in una breve apparizione che il nuovo sequel del film, in arrivo nelle sale cinematografiche il 20 dicembre, riporterà il franchise a New York City****, lì dove ha avuto luogo il primo film del 1984.

Come riportato da Deadline, con il sequel di Ghostbusters: Legacy i personaggi conosciuti nel primo film cammineranno per le strade di New York accompagnando i fan in un viaggio nel passato, in quei luoghi dove è stata realizzata la prima pellicola. Un primo dettaglio rivelato durante il CinemaCon attualmente in corso: durante il panel Sony, è stato infatti mostrato un video dal set con il cast ormai pronto a tornare sul grande schermo.

Ghostbusters: Legacy, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Logan Kim di fronte alla Ecto-1

Secondo quanto riportato, nel video mostrato durante l'evento sono apparsi tutti e quattro i membri del cast con versioni classiche del familiare costume di Ghostbusters.

Jason, e il padre scomparso Ivan Reitman, hanno mostrato Ghostbusters: Legacy al CinemaCon 2021, durante uno dei primi eventi di persona dopo un anno di stop causato dalla pandemia da Covid-19. Il film è stato accolto in modo positivo ed ha continuato ad incassare milioni di dollari al botteghino nel novembre dello stesso anno. "E' stata una notte incredibile per me", ha ricordato il produttore sottolineando: "Era la prima volta che io e mio padre guardavamo il film insieme a un pubblico. Lo stavamo mostrando e tutto era assolutamente fantastico".

La pellicola diretta da Jason Reitman ha come protagonisti la figlia e i nipoti di Egon Spengler di Harold Ramis e vede all'interno del cast Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd.

Il sequel è diretto da Gil Kenan, co-scrittore insieme a Jason Reitman.