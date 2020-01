Ghostbusters: Legacy, Rick Moranis non tornerà nel sequel

Rick Moranis non tornerà in Ghostbusters: Legacy, sequel della fortunata saga dei Ghostbusters in lavorazione. La notizia è stata riportata da Vanity Fair, che l'ha appresa direttamente durante la set visit della pellicola.

Rick Moranis in Ghostbusters

La scelta di Rick Moranis era prevedibile. L'attore, che nella saga interpretava il buffo Louis Tully, si è ritirato dalle scene definitivamente. La sua ultima apparizione è stata un breve cameo vocale nella sitcom ABC The Goldbergs, dove ha brevemente ripreso il suo ruolo di Balle Spaziali, ma niente è riuscito a convincerlo a fare ritorno insieme al car originale del film, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver, Annie Potts e Bill Murray, tutti confermati in Ghostbusters: Legacy.

Nel 2015, Rick Moranis ha rivelato di aver detto no a un cameo nel reboot al femminile di Paul Feig, Ghostbusters, dichiarando:

"Penso che sia fantastico. Ma per me non avrebbe senso. Perché dovrei affrontare un giorno riprese per qualcosa che ho fatto trent'anni fa?"

In Ghostbusters: Legacy, si assisterà a quello che accade a Callie (Carrie Coon) e ai suoi due figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) che, come era stato anticipato, sono la figlia e i nipoti di Egon Spengler (Harold Ramis).

La famiglia si trasferirà in una città di provincia dell'Oklahoma dopo aver scoperto di aver ereditato la dimora del padre. Una volta arrivati a destinazione, i tre personaggi scoprono chi era realmente Egon e cosa vuol dire essere un acchiappafantasmi.

Il film diretto da Jason Reitman proseguirà la storia iniziata dal padre Ivan e riporterà sul grande schermo anche il cast originale composto da Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts, Dan Aykroyd e Ernie Hudson.