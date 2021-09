Ghostbusters Legacy: Finn Wolfhard con la mitica Ecto-1 in una nuova foto

Ghostbusters: Legacy, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Logan Kim di fronte alla Ecto-1

Una nuova immagine di Ghostbusters: Legacy diffusa da Fandango mostra il personaggio di Finn Wolfhard insieme a Mckenna Grace e Logan Kim davanti alla mitica Ecto-1.

Annunciato per la prima volta nel 2019, Ghostbusters: Legacy fungerà da sequel diretto dei film originali del 1984 e del 1989 ospitando un cameo delle star Bill Murray, Dan Aykroyd e l'inclusione dell'iconico veicolo acchiappafantasmi, Ecto-1.

La foto diffusa da Fandango mostra Finn Wolfhard nel ruolo di Trevor, Mckenna Grace in quello di Phoebe e Logan Kim nei panni di Podcast, amico e compagno di scuola di Phoebe. Dietro di loro scorgiamo l'inossidabile Ecto-1. I ragazzini sembrano intenti a scrutare l'orizzonte con timore, probabilmente per via di qualche pericolo paranormale in lontananza.

Le prime reazioni della critica USA parlano in termini entusiastici di Ghostbusters: Legacy. L'atteso sequel/reboot diretto da Jason Reitman, figlio del regista degli originali, Ivan Reitman, approderà nei cinema italiani l'11 novembre con Sony.