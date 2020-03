Ghostbusters: Legacy, Finn Wolfhard: "Il film sarà fedele all'originale"

Finn Wolfhard afferma che il terzo capitolo dedicato agli Acchiappafantasmi, Ghostbusters: Legacy, sarà fedele al film originale, arrivano dopo ben dopo tre decenni di tentativi falliti.

Ghostbusters: Afterlife, Paul Rudd in una foto del film

Diretto dal regista Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman che ha diretto i primi due film cult, Ghostbusters: Legacy rispetterà l'approccio avuto nel film del 1984, come afferma Finn Wolfhard in una recente intervista rilasciata a NME: "Un approccio molto, molto fedele alla serie. In primo luogo, Ghostbusters riguarda la famiglia e le relazioni che queste persone hanno stretto. È anche un film molto divertente"

Quest'ultimo elemento però, dal trailer diffuso recentemente non è stato palesato. Infatti, mentre il classico Ghostbusters - Acchiappafantasmi del 1984 era una commedia con alcuni elementi spaventosi, Ghostbusters: Legacy sembra avere un tono più serio più vicino al precedente lavoro di Jason Reitman, che ha spesso caratterizzato una pari miscela di commedia e drammaticità.

Ci sono però momenti di umorismo, come quello in cui vediamo Paul Rudd che aiuta il personaggio di Finn Wolfhard e sua sorella (Mckenna Grace) nel film. In ogni caso, con il ritorno dei pilastri della saga Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver, è ovvio che questo film avrà la sua giusta dose di risate, accompagnate da momenti da brivido con i fantasmi.