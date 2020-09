Ghostbusters: Legacy: Ernie Hudson, la sua reazione quando il terzo film ebbe l'ok

Ernie Hudson, interprete di Winston Zeddemore nei primi due film di Ghostbusters, ha descritto la sua reazione nel momento in cui si è reso conto che Ghostbusters: Legacy, nuovo progetto in uscita il 5 marzo 2021, sarebbe stato realizzato davvero e che quindi avrebbe avuto luogo la reunion di gran parte del cast originale.

I fan di Ghostbusters dovranno attendere la primavera del 2021 prima di poter vedere il terzo capitolo della saga sul grande schermo ma in fondo cosa sono pochi mesi in più rispetto agli oltre trent'anni trascorsi dall'ultima volta che sul set si sono riuniti Bill Murray, Dan Aykroyd e Ernie Hudson? Praticamente niente, anche se non sarà facile assistere a questa reunion senza il ritorno di personaggi come il Dottor Egon Spengler, interpretato dal compianto Harold Ramis, o quello di Louis Tully, interpretato da Rick Moranis che ha preferito non essere coinvolto nel progetto.

Ernie Hudson, che nei primi due film era Winston Zeddemore, ha recentemente parlato di come Ghostbusters: Legacy rappresenterà tutto quello che i fan desideravano vedere ormai da lungo tempo ed ha anche descritto l'emozione provata nel momento in cui si è reso conto che il film sarebbe stato davvero realizzato.

"È stato anche prima che ricevessi la sceneggiatura" ha dichiarato Hudson. "Ho ricevuto una chiamata da Ivan e Jason Reitman ed ho pensato 'Ok, succederà davvero!'. Ormai non ci credevo più, perché ci sono stati così tanti annunci e così tante cose che poi sono andate in pezzi. È stato solo quando ho ricevuto la sceneggiatura ed ho letto la sceneggiatura che ho pensato 'Non solo sta accadendo, ma sarà davvero bello. È tutto davvero in linea con ciò che i fan speravano e si lega perfettamente ai primi due film. Ho iniziato ad entusiasmarmi ma fino all'ultimo avevo il timore che il progetto non si concretizzasse davvero. Parliamo di un film che ha avuto così tanto impatto e significato nella mia vita, tornarci è stato molto emozionante e vedere Danny Aykroyd e Bill è stato davvero speciale" ha quindi spiegato l'attore.

Ricordiamo che Ghostbusters: Legacy sarà diretto da Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman che diresse i due film degli anni ottanta. Nel cast ci saranno anche Sigourney Weaver nel ruolo di Dana Barrett e Annie Potts in quello di Janine Melnitz. Non mancheranno poi alcune new entries, come Finn Wolfhard, McKenna Grace e Carrie Coon, chiamati ad interpretare nuovi personaggi con misteriosi legami familiari con il compianto Egon Spengler (Harold Ramis).