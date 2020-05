Ghostbusters: il fan film in anteprima a Nerdvana

Il fan film italiano di Ghostbusters sarà visibile oggi in anteprima su Nervadana, il podcast di Lega Nerd. Il film, autoprodotto per la regia di Federico Anzini, resterà on line gratis su Youtube per 72 ore, un motivo in più per i fan della mitica saga per restare a casa.

La saga di Ghostbusters iniziata nel 1984 avrebbe dovuto vedere quest'anno l'arrivo sul grande schermo del nuovo capitolo Ghostbusters: Legacy, purtroppo l'uscita del film è stata spostata dal 10 luglio 2020 al 5 marzo 2021. Gli appassionati del franchise possono consolarsi con la pubblicazione online del film autoprodotto da Ghostbusters Italia per la regia di Federico Anzini, che oggi sarà presentato in anteprima su Nervadana, il podcast di Lega Nerd.

Ghostbusters Italia aveva già deciso di mettere online Ghostbusters: il fan film e la notizia dello slittamento dell'uscita del film di Jason Reitman ha accelerato la decisione, come si legge sul loro sito: "Avevamo pensato di pubblicare il nostro fan film per rallegrarvi un po' e starvi vicino in questa quarantena, e dopo la notizia della posticipazione dell'uscita di Ghostbusters: Legacy nel 2021, abbiamo un motivo in più per cercare di strapparvi un sorriso e pensare che dobbiamo farci forza per il futuro. Ce la faremo, siamo tutti Ghostbusters". Il film resterà disponibile per settantadue ore sulle pagine Facebook e Youtube dell'Associazione Culturale Ghostbusters Italia.