Ghostbusters: una famiglia americana trasforma la propria auto nell'Ecto-1

Una famiglia americana ha trasformato la propria automobile nell'Ecto-1, l'iconico veicolo creato per la saga di Ghostbusters.

I Wittmaak sono infatti grandissimi fan dei film dedicati agli acchiappafantasmi e il sito Tampa Bay Times ha condiviso le foto che li ritraggono pronti a vivere delle incredibili avventure sovrannaturali.

Stephen Wittmaak è il leader di un fan club dedicato a Ghostbusters - Acchiappafantasmi, The Lost Spirits Division, attivo nella città di St. Petersburg e ha trasformato la sua Kia Soul nell'Ecto-1.

La moglie Stefanie ha dichiarato che alle volte si dimentica del motivo per cui attirano l'attenzione delle persone quando si spostano in macchina: "Ci suonano il clacson e mi chiedo se stiamo intralciando la strada. Ci salutano e mi chiedo se li conosciamo. Poi mi ricordo 'Oh sì, siamo a bordo dell'Ecto-1!'".

Per creare la trasformazione della macchina sono stati usati elementi come tubi in PVC, un'antenna televisiva e persino una scatole per le munizioni.

Ghostbusters: la famiglia di fan che ha trasformato la propria auto in un'Ecto-1

I Wittmaak hanno sottolineato che per loro è meraviglioso poter far sorridere le persone e, come fanno i membri di altri gruppi di fan non solo in Florida, si vestono con i costumi ispirati al film in occasioni di eventi di beneficienza, parate, convention, attività scolastiche e organizzate dagli scout, oltre a partecipare ad appuntamenti cinematografici.

La famiglia ha aggiunto che durante la pandemia ha deciso semplicemente di fare dei giri in macchina in costume per rallegrare lo spirito dei loro vicini e membri della comunità: "Quando ci notano le persone sorridono sempre".

Sebastian Wittmaak, che ha solo otto anni, ha spiegato: "Tutti i miei amici pensano che sia davvero fantastico. Si chiedono se mio padre sia un vero Ghostbuster".

Nel 2015 la casa di produzione Ghost Corps è stata creata per occuparsi del franchise e, un anno dopo, ha rivelato che i gruppi di fan possono registrarsi per ricevere un certificato firmato dal creatore della saga Ivan Reitman. Stephen ha spiegato: "Ci rende non ufficiali in modo ufficiale, ma ci ha permesso inoltre di entrare in connessione via Facebook con gli altri gruppi di fan".