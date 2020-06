Ghostbusters: Bill Murray e le altre star nel trailer della reunion virtuale

Ghostbusters sarà al centro del prossimo episodio di Reunited Apart e online è stato condiviso il trailer dell'evento che sarà disponibile su YouTube il 15 giugno alle 18.

Il divertente filmato si apre con uno scambio tra Josh Gad e il regista Jason Reitman che lo mette in contatto con il padre Ivan.

Il filmato promozionale della reunion di Ghostbusters prosegue con la chiamata alla segretaria Annie Potts che rientra immediatamente nel personaggio.

Il montaggio rivela quindi il coinvolgimento nell'appuntamento di Bill Murray, Sigourney Weaver, e Ernie Hudson.

Gli attori prossimamente saranno di nuovo insieme sul grande schermo in occasione del film Ghostbusters: Legacy in cui si assisterà a quello che accade a Callie (Carrie Coon) e ai suoi due figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) che, come era stato anticipato, sono la figlia e i nipoti di Egon Spengler (Harold Ramis).

La famiglia si trasferirà in una città di provincia dell'Oklahoma dopo aver scoperto di aver ereditato la dimora del padre. Una volta arrivati a destinazione, i tre personaggi scoprono chi era realmente Egon e cosa vuol dire essere un acchiappafantasmi.

Tra i protagonisti ci sono Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon, Paul Rudd, invece, sarà un insegnante. Nel cast ci sono poi Celeste O'Connor e l'esordiente Logan Kim.