Ghostbusters: Afterlife, il trailer tedesco regala delle immagini inedite

Ghostbusters: Afterlife ha finalmente un trailer e la versione tedesca regala qualche immagine inedita in più.

Il trailer tedesco dell'atteso Ghostbusters: Afterlife contiene alcune sequenze inedite non presenti nella versione originale. Al termine del video si vede infatti la giovane Phoebe mentre prova lo zaino protonico insieme al suo compagno di classe interpretato da Logan Kim.

In Ghostbusters: Legacy, si assisterà a quello che accade a Callie (Carrie Coon) e ai suoi due figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) che, come era stato anticipato, sono la figlia e i nipoti di Egon Spengler (Harold Ramis).

La famiglia si trasferirà in una città di provincia dell'Oklahoma dopo aver scoperto di aver ereditato la dimora del padre. Una volta arrivati a destinazione, i tre personaggi scoprono chi era realmente Egon e cosa vuol dire essere un acchiappafantasmi.

Ghostbusters: Afterlife, il primo trailer del nuovo film degli acchiappafantasmi

Il film diretto da Jason Reitman proseguirà proseguirà la storia iniziata dal padre Ivan e riporterà sul grande schermo anche il cast originale composto da Bill Murray, Sigourney Weaver, Annie Potts, Dan Aykroyd e Ernie Hudson.

Tra i protagonisti ci sono Mckenna Grace, Finn Wolfhard e Carrie Coon, Paul Rudd, invece, sarà un insegnante. Nel cast ci sono poi Celeste O'Connor e l'esordiente Logan Kim.