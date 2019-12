Ghostbusters: Afterlife, tante anticipazioni sui protagonisti del film!

Ghostbusters: Afterlife continuerà la storia dei film originali e online sono stati diffusi nuovi dettagli riguardanti i protagonisti della storia ideata da Jason Reitman per proseguire il racconto ideato inizialmente dal padre.

Nell'atteso lungometraggio, che in Italia si intitolerà Ghostbusters: Legacy, si assisterà a quello che accade a Callie (Carrie Coon) e ai suoi due figli Phoebe (Mckenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard) che, come era stato anticipato, sono la figlia e i nipoti di Egon Spengler (Harold Ramis).

La famiglia si trasferirà in una città di provincia dell'Oklahoma dopo aver scoperto di aver ereditato la dimora del padre. Una volta arrivati a destinazione, i tre personaggi scoprono chi era realmente Egon e cosa vuol dire essere un acchiappafantasmi.

Trevor scoprirà l'iconica Ecto-1, mentre Phoebe, che ama la scienza, troverà il PKE Meter!

Jason Reitman ha raccontato che una delle gioie suscitate dall'impegno di scrivere la sceneggiatura di un film come questo è immaginare i suoni del motore dell'Ecto-1 che prende vita o causati dagli altri strumenti.

Phoebe, inoltre, scoprirà che c'è una terribile minaccia in agguato situata in una miniera situata poco distante dalla città.

I due giovani avranno quindi bisogno di una guida e ad aiutarli sarà un insegnante, Mr. Grooberson (interpretato da Paul Rudd), che era solo un ragazzino quando gli Acchiappafantasmi erano entrati in azione a Manhattan, diventando immediatamente un fan del team. Sarà lui ad aiutare i due ragazzi a entrare in azione per cercare di salvare la città.

Ghostbusters: Legacy, il poster e il titolo italiano del film