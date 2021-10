"Ghostbusters 4 potrebbe essere in preparazione", anticipa Ernie Hudson

Ernie Hudson, star di Ghostbusters: Legacy e della serie originale, suggerisce che un futuro sequel potrebbe già avere una prima sceneggiatura in lavorazione.

La star di Ghostbusters Ernie Hudson ha lasciato intendere che un Ghostbusters 4 potrebbe essere già in lavorazione. Anche se tecnicamente la saga degli Acchiappafantasmi comprende già quattro film, contando il reboot al femminile di Paul Feig, solo tre sono considerati canone dai fan.

Ernie Hudson con la maglietta dei Ghostbusters

Tra poche ore Ghostbusters: Legacy aprirà in anteprima europea la XIX edizione di Alice nella Città, sezione indipendente della festa del Cinema di Roma. Il film arriverà nei cinema l'11 novembre. Al centro della storia troviamo la madre single Callie (Carrie Coon) e i suoi due figli, Phoebe (McKenna Grace) e Trevor (Finn Wolfhard), che si trasferiscono in una remota fattoria in Oklahoma un tempo di proprietà del defunto padre di Callie, Egon Spengler (il defunto Harold Ramis). Trevor e Phoebe iniziano presto ad apprendere la loro misteriosa storia familiare e, mentre le forze soprannaturali si manifestano, i bambini decidono di seguire le orme del nonno. Oltre a introdurre nuovi membri del cast, tra cui Paul Rudd,Ghostbusters: Legacy include le star originali Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver, che riprenderanno i loro ruoli. Alla regia troviamo Jason reitman, figlio del regista originale Ivan Reitman.

In attesa dell'arrivo di Ghostbusters: Legacy, l'interprete di Winston Zeddemore Ernie Hudson si è sbilanciato a parlare del potenziale futuro della saga anticipando a CinemaBlend che una sceneggiatura di Ghostbusters 4 potrebbe già essere in preparazione anche se al momento mancano conferme ufficiali:

"Se lo faranno sarei onorato di farne parte. Ho sentito voci che stanno scrivendo un nuovo film. Vedremo."