Ghostbusters 3: Sigourney Weaver, Bill Murray e Dan Aykroyd nel cast!

Ghostbusters 3, l'atteso film diretto da Jason Reitman, potrà contare sul ritorno del cast originale, come confermato da Sigourney Weaver!

La notizia è emersa da un'intervista rilasciata al magazine Parade in cui la star accenna al progetto che verrà distribuito nei cinema americani il 10 luglio 2020.

L'interprete di Dana Barrett, rispondendo a una domanda specifica ha infatti dichiarato: "Sarà folle poter tornare a lavorare con i ragazzi!". Le parole di Sigourney Weaver sono, secondo il magazine, un riferimento a Bill Murray e Dan Aykroyd, interpreti del film cult. La star non ha però voluto aggiungere ulteriori dettagli riguardanti la trama o in che modo verranno coinvolti i tre protagonisti del franchise.

La notizia, non ufficiale, da tempo sembrava imminente e le star affiancheranno quindi i già annunciati Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Carrie Coon.

Jason Reitman raccoglierà quindi alla regia l'eredità del padre Ivan Reitman, impegnato dietro alla macchina da presa di Ghostbusters e Ghostbusters 2. Il filmmaker sarà inoltre autore della sceneggiatura in collaborazione con Gil Kinean.

La produzione, attualmente, ha mantenuto il riserbo per quanto riguarda gli eventi che verranno mostrati sul grande schermo e le prime anticipazioni rivelano semplicemente che un gruppo di quattro teenager, due ragazzi e due ragazze, si ritroveranno alle prese con delle malvagie presenze sovrannaturali.

