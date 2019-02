Ghostbusters 3: svelati due nuovi personaggi del film, ecco i dettagli

Francesco Bellu

Due nuovi personaggi di Ghostbusters 3 sono stati svelati oggi da HN Entertainment, che ha anticipato qualche dettaglio su di loro, confermando le voci secondo le quali si trattava di due adolescenti.

Come si legge, il primo personaggio del nuovo Ghostbuster è un ragazzo di 12 anni, di cui non si sa ancora il nome, con profondi occhi azzurri, capelli scuri, lineamenti aquilini e zigomi alti. Viene definito "brillante, spiritoso, testardo", con un atteggiamento sempre allegro nonostante le difficoltà e capace di risolvere ogni problema anche se messo sotto pressione. Inoltre è un appassionato di tecnologie. L'altro riguarda una ragazzina di 13 anni, che ama divertirsi, è un po' stralunata, ma allo stesso tempo estremamente curiosa. A dirigere questo terzo capitolo, come già sappiamo, sarà Jason Reitman, figlio di Ivan, autore dei due originali, e salterà a piè pari il contestato remake al femminile di Paul Feig uscito nel 2016.

A quanto pare la trama si concentrerà su "una famiglia che torna nella sua casa in un piccolo paesino e scopre qualcosa sui segreti del paese e del loro stesso passato". Il regista, autore della sceneggiatura insieme Gil Kenan, ha anticipato che, nonostante segue il filo tracciato dal padre, ci saranno grandi sorprese e nuovi personaggi. "Mi sono sempre considerato il primo fan dei Ghostbusters - Acchiappafantasmi quando ero un bambino di sei anni che visitava il set. - aveva spiegato - Volevo realizzare un film per tutti gli altri fan. Questo è il prossimo capitolo del franchise originale. Non è un reboot. Ciò che è accaduto negli anni Ottanta è successo in quegli anni, questo film è ambientato nel presente".

In molti si sono chiesti se sarebbero stati coinvolti Bill Murray e Dan Aykroyd, protagonisti del primo capitolo, che oggi è considerato uno dei migliori film degli anni '80. Quest'ultimo ha detto che esiste una possibilità che ciò possa accadare; mentre Ernie Hudson ha confermato di aver fatto due chiacchiere al telefono con Jason Reitman anche se solo per congratularsi con lui e augurargli buona fortuna. L'inizio delle riprese è fissato per il 13 maggio, quindi è verosimile che a stretto giro verranno chiuse le selezioni di casting e avremo tutti i nomi ufficiali. Poi per vederlo in sala toccherà aspettare ancora un po'. L'uscita è prevista per luglio 2020.