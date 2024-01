Dylan O'Brien e Matt Wood saranno Dan Aykroyd e John Belushi nel film di Jason Reitman sul Saturday night Live

Proprio mentre l'attenzione è totalmente su Ghostbusters: Minaccia glaciale, Jason Reitman e Gil Kenan non perdono tempo e lavorano ad un nuovo suggestivo progetto cinematografico dal titolo SNL 1975, riguardante la tumultuosa prima serata del Saturday Night Live. Il duo, con Reitman alla regia e Kenan alla scrittura, ha formato il cast principale che ora aggiunge Dylan O'Brien e Matt Wood per i ruoli di Dan Aykroyd e John Belushi, insieme a Lamorne Morris e Cory Michael Smith.

Chevy Chase e Dan Aykroyd in Spie come noi

La descrizione ufficiale di SNL 1975 sottolinea che il film racconterà la storia dell'11 ottobre 1975, quando una agguerrita compagnia di giovani comici e sceneggiatori ha cambiato per sempre la televisione. SNL 1975 è "la vera storia di ciò che è successo dietro le quinte quella notte, nei momenti che hanno preceduto la prima trasmissione di Saturday Night Live su NBC. Rappresenta il caos e la magia di una rivoluzione che non è quasi accaduta, facendo il conto alla rovescia dei minuti in tempo reale fino alle famose parole 'In diretta da New York, è Saturday Night!'".

Il cast di SNL 1975

La sceneggiatura di Jason Reitman e Gil Kenan si basa su interviste approfondite al cast e la troupe ancora in vita e attualmente è in corso il casting per interpretare alcune delle figure iconiche di quel gruppo con Lamorne Morris nel ruolo di Garrett Morris, O'Brien nel ruolo di Aykroyd, Smith nel ruolo di Chevy Chase e Wood nei panni di Belushi.

Il cast include già interpreti confermati in precedenza come la star di The Fabelmans Gabriel LaBelle nel ruolo del creatore del Saturday Night Live Lorne Michaels, Cooper Hoffman nel ruolo dell'ex dirigente della NBC Dick Ebersol, Rachel Sennott nei panni di dell'ex moglie di Michaels, Rosie Shuster, Ella Hunt nei panni di Gilda Radner, Emily Fairn nel ruolo di Laraine Newman e Kim Matula in quello di Jane Curtin.